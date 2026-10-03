Río Blanco: recomendaciones para los peregrinos que vayan este domingo al Santuario

Este domingo comienzan las peregrinaciones de miles de jujeños hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y es por ello conocer y tener en cuenta diferentes recomendaciones para cuidar la salud antes el esfuerzo físico.
En este sentido, durante los domingos de octubre y el miércoles 7, los equipos del SAME 107 y del Hospital Gallardo de Palpalá brindarán atención, controles de salud y se montará además un puesto de vacunación.
Recomendaciones para los peregrinos
Desde el Ministerio de Salud brindaron una serie de recomendaciones para todas las personas que inicien su peregrinación desde este domingo. Las mismas son:
- Realizar un chequeo médico previo al inicio de la peregrinación
- Usar calzado adecuado y cómodo. Llevar un par de medias extras
- Si estas con tratamiento médico, cumplir con la indicación habitual y llevar la medicación
- Beber agua segura durante la peregrinación
- Vestir ropa liviana y de colores claros
- Niños y personas mayores deben concurrir siempre acompañadas.
- Desayunar antes de comenzar la caminata
- Usar gorra o sombrero, lentes de sol y protector solar, replicando su uso cada dos horas
- Realizar breves pausas en el trayecto
Así también recordaron que los puestos médicos estarán ubicados en el Santuario y la Capilla. Además habrá un acompañamiento desde la Iglesia Catedral a partir de las 5 y cobertura sanitaria en Alto Comedero y Palpalá.
El cronograma de las peregrinaciones de octubre
Las principales jornadas previstas para este año son:
Domingo 4 de octubre: peregrinan las familias y parroquias de Capital y Palpalá.
Miércoles 7 de octubre: festividad de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Peregrinarán los fieles y la celebración principal contará con el arzobispo de Salta, invitado por Fernández.
Domingo 11 de octubre: peregrinación de las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis.
Domingo 18 de octubre: jornada de las familias y las misiones, bendición de las madres y peregrinación de los enfermos.
Domingo 25 de octubre: peregrinación de los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia.
Sábado 31 de octubre: peregrinarán gauchos y paisanas de los distintos fortines y organizaciones gauchas.
Durante los domingos de peregrinación habrá misas a las 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30, además del rezo del Rosario a las 6.30 y 19.
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