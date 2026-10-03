Río Blanco: recomendaciones para los peregrinos que vayan este domingo al Santuario

Este domingo comienzan las peregrinaciones de miles de jujeños hacia el Santuario de la Virgen de Río Blanco y es por ello conocer y tener en cuenta diferentes recomendaciones para cuidar la salud antes el esfuerzo físico.

Jujuy. Hoy comienza la novena a la Virgen de Río Blanco: cronograma completo de peregrinaciones

En este sentido, durante los domingos de octubre y el miércoles 7, los equipos del SAME 107 y del Hospital Gallardo de Palpalá brindarán atención, controles de salud y se montará además un puesto de vacunación.

Desde el Ministerio de Salud brindaron una serie de recomendaciones para todas las personas que inicien su peregrinación desde este domingo. Las mismas son:

Así también recordaron que los puestos médicos estarán ubicados en el Santuario y la Capilla. Además habrá un acompañamiento desde la Iglesia Catedral a partir de las 5 y cobertura sanitaria en Alto Comedero y Palpalá.

El cronograma de las peregrinaciones de octubre

Las principales jornadas previstas para este año son:

Domingo 4 de octubre: peregrinan las familias y parroquias de Capital y Palpalá.

Miércoles 7 de octubre: festividad de Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya. Peregrinarán los fieles y la celebración principal contará con el arzobispo de Salta, invitado por Fernández.

Domingo 11 de octubre: peregrinación de las familias de la provincia y parroquias de toda la Diócesis.

Domingo 18 de octubre: jornada de las familias y las misiones, bendición de las madres y peregrinación de los enfermos.

Domingo 25 de octubre: peregrinación de los jóvenes y grupos de la Divina Misericordia.

Sábado 31 de octubre: peregrinarán gauchos y paisanas de los distintos fortines y organizaciones gauchas.

Durante los domingos de peregrinación habrá misas a las 7, 8.30, 10.30, 12, 18 y 19.30, además del rezo del Rosario a las 6.30 y 19.