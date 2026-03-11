Los senadores cobrarán más de $11 millones tras un nuevo acuerdo salarial en el Congreso

Los senadores nacionales pasarán a cobrar más de $11 millones brutos por mes luego de que se acordara una suba salarial para los trabajadores del Congreso de la Nación . El incremento surge de la paritaria firmada entre autoridades legislativas y el gremio de empleados parlamentarios.

El acuerdo establece una suba acumulada del 9,4% en el valor de los módulos que componen el salario del personal del Congreso. Debido a que las dietas de los senadores están calculadas en base a esos módulos, el aumento impactará de manera directa en los ingresos de los legisladores de la Cámara Alta.

El incremento acordado se distribuirá en varios tramos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026:

En total, la actualización representa un aumento del 9,4% en el valor del módulo , la unidad utilizada para calcular los sueldos del personal del Congreso y también la dieta de los senadores.

Senado Aumento para los senadores.

Cuánto cobrarán los senadores

Actualmente los senadores perciben alrededor de $10,2 millones brutos mensuales. El salario está compuesto por:

2.500 módulos correspondientes a la dieta

1.000 módulos por gastos de representación

500 módulos adicionales por desarraigo

Esto suma un total de 4.000 módulos, cuyo valor se ajusta automáticamente con cada paritaria del personal legislativo.

Con el nuevo aumento, la dieta de los senadores superará los $11,6 millones brutos.

Sin embargo, hay algunos legisladores que no cobran el adicional por desarraigo. Entre ellos están Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde, representantes de la Ciudad de Buenos Aires. Tampoco percibe ese adicional Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación como exgobernadora.

Diferencias salariales con la Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados el sistema de actualización salarial es distinto. Las dietas no están atadas a la paritaria del personal, por lo que los aumentos dependen de decisiones administrativas.

Actualmente, los diputados nacionales perciben cerca de $6 millones brutos por mes, lo que equivale a unos $4,5 millones netos, más $600.000 por gastos de representación.

Según explicaron fuentes legislativas, desde hace tiempo existen reclamos dentro del Congreso por la diferencia salarial entre ambas cámaras.