viernes 26 de diciembre de 2025
26 de diciembre de 2025 - 07:00
en vivo Lagislativa.

En vivo minuto a minuto: el Senado debate el Presupuesto 2026

El Senado sesiona este viernes desde el mediodía para tratar el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
El Senado trata el Presupuesto 2026.

El Senado trata el Presupuesto 2026.

EN VIVO

El debate arranca a las 12 del mediodía y se da en un escenario atravesado por tensiones internas, negociaciones de último momento y definiciones que pueden alterar el rumbo del tratamiento legislativo.

La jornada parlamentaria se desarrolla con la mirada puesta en el artículo 30 del proyecto presupuestario, que propone cambios profundos en el esquema de financiamiento educativo y científico. Ese punto concentra las mayores resistencias y podría convertirse en el principal obstáculo para una sanción sin sobresaltos.

Qué puede pasar si hay cambios

Si el Senado introduce modificaciones al articulado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde ya se prevén sesiones para los días 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para la primera semana de enero. Otra alternativa que evalúa el oficialismo es votar el Presupuesto por capítulos, una estrategia que permitiría aislar los artículos más conflictivos, aunque con el riesgo de perder respaldo en áreas sensibles como educación y ciencia.

Embed - SESIÓN PÚBLICA ESPECIAL 26-12-25

La sesión en vivo minuto a minuto

Live Blog Post

Un debate con impacto político

La votación del Presupuesto 2026 se presenta como uno de los primeros escenarios de tensión real dentro del peronismo en el Senado. Mientras algunos gobernadores priorizan la gobernabilidad y el flujo de recursos, otros responden a la conducción política nacional del espacio y cuestionan el recorte en áreas sensibles.

El proyecto contempla además proyecciones macroeconómicas que incluyen un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026. Estos números generan debate en distintos bloques, aunque no ponen en riesgo el aval general al texto.

Live Blog Post

El respaldo que busca el oficialismo

Desde el oficialismo sostienen que la aprobación del Presupuesto resulta clave para brindar previsibilidad económica y avanzar en negociaciones con organismos internacionales. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo cuenta con más de 45 votos asegurados para la aprobación general, sumando el apoyo de aliados y bloques provinciales.

La Libertad Avanza reúne 21 senadores propios y suma respaldos del PRO, sectores del radicalismo y representantes de provincias que acompañan el rumbo económico del Gobierno. El bloque Convicción Federal, integrado por cinco legisladores, adelantó su aval general, aunque uno de sus miembros, el riojano Fernando Rejal, mantiene dudas alineadas con la postura del gobernador Ricardo Quintela.

Live Blog Post

El foco del conflicto: educación y ciencia

El artículo 30 plantea la eliminación de la obligación legal de destinar el 6% del Producto Bruto Interno a educación, así como el sendero de incremento progresivo para la inversión científica hasta alcanzar el 1% del PBI en 2032. Además, suprime el porcentaje específico asignado a las escuelas técnicas.

Esta modificación despertó fuertes cuestionamientos dentro del propio Congreso. Senadores de la Unión Cívica Radical y del bloque Convicción Federal adelantaron su rechazo a ese tramo del articulado, aunque mantienen su apoyo general al Presupuesto. Entre quienes ya expresaron su negativa figuran Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger.

El resultado final dependerá, en gran parte, del nivel de asistencia al recinto, ya que una menor cantidad de legisladores presentes reduce el número de votos necesarios para aprobar cada artículo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Presupuesto 2026: avance del oficialismo y críticas por recortes en educación y ciencia

Presupuesto 2026: el Presidente dijo que no habrá veto y que garantizará el equilibrio fiscal

Convocan a una sesión especial del Senado para tratar el Presupuesto 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel