En vivo minuto a minuto: el Senado debate el Presupuesto 2026

El Senado de la Nación inicia este viernes una sesión clave con el objetivo de avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales para la estrategia económica del Gobierno nacional.
Un debate con impacto político
La votación del Presupuesto 2026 se presenta como uno de los primeros escenarios de tensión real dentro del peronismo en el Senado. Mientras algunos gobernadores priorizan la gobernabilidad y el flujo de recursos, otros responden a la conducción política nacional del espacio y cuestionan el recorte en áreas sensibles.
El proyecto contempla además proyecciones macroeconómicas que incluyen un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026. Estos números generan debate en distintos bloques, aunque no ponen en riesgo el aval general al texto.