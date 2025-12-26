En vivo minuto a minuto: el Senado debate el Presupuesto 2026

El Senado de la Nación inicia este viernes una sesión clave con el objetivo de avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, dos iniciativas centrales para la estrategia económica del Gobierno nacional.

El debate arranca a las 12 del mediodía y se da en un escenario atravesado por tensiones internas, negociaciones de último momento y definiciones que pueden alterar el rumbo del tratamiento legislativo.

La jornada parlamentaria se desarrolla con la mirada puesta en el artículo 30 del proyecto presupuestario, que propone cambios profundos en el esquema de financiamiento educativo y científico. Ese punto concentra las mayores resistencias y podría convertirse en el principal obstáculo para una sanción sin sobresaltos.

Qué puede pasar si hay cambios

Si el Senado introduce modificaciones al articulado, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados, donde ya se prevén sesiones para los días 29 y 30 de diciembre o, en su defecto, para la primera semana de enero. Otra alternativa que evalúa el oficialismo es votar el Presupuesto por capítulos, una estrategia que permitiría aislar los artículos más conflictivos, aunque con el riesgo de perder respaldo en áreas sensibles como educación y ciencia.

La sesión en vivo minuto a minuto

Live Blog Post Un debate con impacto político La votación del Presupuesto 2026 se presenta como uno de los primeros escenarios de tensión real dentro del peronismo en el Senado. Mientras algunos gobernadores priorizan la gobernabilidad y el flujo de recursos, otros responden a la conducción política nacional del espacio y cuestionan el recorte en áreas sensibles. El proyecto contempla además proyecciones macroeconómicas que incluyen un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial estimado en 1.423 pesos para diciembre de 2026. Estos números generan debate en distintos bloques, aunque no ponen en riesgo el aval general al texto.

Live Blog Post El respaldo que busca el oficialismo Desde el oficialismo sostienen que la aprobación del Presupuesto resulta clave para brindar previsibilidad económica y avanzar en negociaciones con organismos internacionales. Según fuentes parlamentarias, el oficialismo cuenta con más de 45 votos asegurados para la aprobación general, sumando el apoyo de aliados y bloques provinciales. La Libertad Avanza reúne 21 senadores propios y suma respaldos del PRO, sectores del radicalismo y representantes de provincias que acompañan el rumbo económico del Gobierno. El bloque Convicción Federal, integrado por cinco legisladores, adelantó su aval general, aunque uno de sus miembros, el riojano Fernando Rejal, mantiene dudas alineadas con la postura del gobernador Ricardo Quintela.