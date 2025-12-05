Ezequiel Atauche hizo un análisis de lo que será diciembre en el Congreso: presupuesto y reforma laboral

Ezequiel Atauche - Senador por Jujuy de La Libertad Avanza

En el marco de la jura de los nuevos diputados en la Legislatura de Jujuy, el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche, anticipó la agenda del Congreso para diciembre de 2025: análisis del presupuesto 2026 y reforma laboral.

Ezequiel Atauche sobre reforma laboral y presupuesto 2026 Reforma laboral En un primer momento, el senador por Jujuy aseguró que La Libertad Avanza y el gobierno encabezado por Javier Milei "están conversando con todos los sectores" para analizar el proyecto de la reforma laboral.

"Hemos tenido el borrador recién ayer, pero es una medida que viene a atacar por sobre todo a los obstáculos que tienen las pymes o un independiente para poder contratar, como así también, los obstáculos que tiene un trabajador independiente para ser puesto en blanco. Es todo lo que tiene que ver con un sistema anticuado que tiene que ser actualizado", dijo.

Ezequiel Atauche - Libertad Avanza.jfif Luego, el senador acotó: "Vamos a presentar un plan de modernización laboral que va a atacar sobre todo a la fábrica de juicios laborales que les molesta a todos, menos a los abogados, creo que va a ser un momento muy movido para La Libertad Avanza a nivel nacional".

Presupuesto 2026 En alusión al presupuesto 2026, Atauche celebró que fue propuesto nuevamente como presidente de la comisión y, posteriormente, aseguró que van a presentar "un presupuesto que por primera vez no va a tener un déficit fiscal". "Todavía el presupuesto está tratándose. Las partidas de obras y educación serán todas consensuadas. Adempas, el presidente atacó fuerte la ayuda a los sectores más complicados de la sociedad, por ejemplo aumentamos las asignaciones y eso habla de la sensibilidad que tiene el presidente hacia esos sectores", puntualizó Ezequiel Atauche. Embed - Ezequiel Atauche hizo un análisis de lo que será diciembre en el Congreso

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.