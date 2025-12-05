viernes 05 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de diciembre de 2025 - 13:14
País.

Ezequiel Atauche hizo un análisis de lo que será diciembre en el Congreso: presupuesto y reforma laboral

El senador por Jujuy de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, habló de dos temas centrales que se tratarán en el Congreso en diciembre 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ezequiel Atauche - Senador por Jujuy de La Libertad Avanza

Ezequiel Atauche - Senador por Jujuy de La Libertad Avanza

En el marco de la jura de los nuevos diputados en la Legislatura de Jujuy, el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche, anticipó la agenda del Congreso para diciembre de 2025: análisis del presupuesto 2026 y reforma laboral.

Lee además
El acceso más directo es por la Ruta Nacional 68 desde la ciudad de Salta.
Turismo.

El pueblo del norte que sorprende a los turistas por su estilo colonial y su naturaleza
El Senasa advirtió que se detectó Peste Porcina Africana en jabalíes de España.
Salud y alimentos.

SENASA ordenó suspender la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica

"Hemos tenido el borrador recién ayer, pero es una medida que viene a atacar por sobre todo a los obstáculos que tienen las pymes o un independiente para poder contratar, como así también, los obstáculos que tiene un trabajador independiente para ser puesto en blanco. Es todo lo que tiene que ver con un sistema anticuado que tiene que ser actualizado", dijo.

Ezequiel Atauche - Libertad Avanza.jfif

Luego, el senador acotó: "Vamos a presentar un plan de modernización laboral que va a atacar sobre todo a la fábrica de juicios laborales que les molesta a todos, menos a los abogados, creo que va a ser un momento muy movido para La Libertad Avanza a nivel nacional".

Presupuesto 2026

En alusión al presupuesto 2026, Atauche celebró que fue propuesto nuevamente como presidente de la comisión y, posteriormente, aseguró que van a presentar "un presupuesto que por primera vez no va a tener un déficit fiscal".

"Todavía el presupuesto está tratándose. Las partidas de obras y educación serán todas consensuadas. Adempas, el presidente atacó fuerte la ayuda a los sectores más complicados de la sociedad, por ejemplo aumentamos las asignaciones y eso habla de la sensibilidad que tiene el presidente hacia esos sectores", puntualizó Ezequiel Atauche.

Embed - Ezequiel Atauche hizo un análisis de lo que será diciembre en el Congreso

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo del norte que sorprende a los turistas por su estilo colonial y su naturaleza

SENASA ordenó suspender la importación de chorizos y un jamón de España por una enfermedad tóxica

Cuánto se cobra en diciembre 2025 el plan Volver al Trabajo y cuales son los requisitos

Argentina regresará al mercado internacional de deuda y emitirá un bono a cuatro años

Punto por punto: cómo es el nuevo borrador de la Reforma Laboral del Gobierno

Lo que se lee ahora
Volver al Trabajo: cuánto se cobra en diciembre 2025 y cuáles son los requisitos.
Economía.

Cuánto se cobra en diciembre 2025 el plan Volver al Trabajo y cuales son los requisitos

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cena Blanca. video
Emoción.

Hoy es la Cena Blanca 2025 en San Salvador de Jujuy: todo lo que tenés que saber

Habló la madre de Delicia Mamaní y hay un sospechoso.
Búsqueda.

La madre de la jujeña desaparecida en Córdoba rompió el silencio y habló de un sospechoso

Aguinaldo.
Diciembre.

¿Cuándo cobran el aguinaldo los docentes en Jujuy?

Volver al Trabajo: cuánto se cobra en diciembre 2025 y cuáles son los requisitos.
Economía.

Cuánto se cobra en diciembre 2025 el plan Volver al Trabajo y cuales son los requisitos

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura video
Política.

Juraron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo queda conformada la Legislatura

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel