Ezequiel Atauche hizo un análisis de lo que será diciembre en el Congreso: presupuesto y reforma laboral

Ezequiel Atauche - Senador por Jujuy de La Libertad Avanza
En el marco de la jura de los nuevos diputados en la Legislatura de Jujuy, el senador por Jujuy, Ezequiel Atauche, anticipó la agenda del Congreso para diciembre de 2025: análisis del presupuesto 2026 y reforma laboral.
"Hemos tenido el borrador recién ayer, pero es una medida que viene a atacar por sobre todo a los obstáculos que tienen las pymes o un independiente para poder contratar, como así también, los obstáculos que tiene un trabajador independiente para ser puesto en blanco. Es todo lo que tiene que ver con un sistema anticuado que tiene que ser actualizado", dijo.
Luego, el senador acotó: "Vamos a presentar un plan de modernización laboral que va a atacar sobre todo a la fábrica de juicios laborales que les molesta a todos, menos a los abogados, creo que va a ser un momento muy movido para La Libertad Avanza a nivel nacional".
Presupuesto 2026
En alusión al presupuesto 2026, Atauche celebró que fue propuesto nuevamente como presidente de la comisión y, posteriormente, aseguró que van a presentar "un presupuesto que por primera vez no va a tener un déficit fiscal".
"Todavía el presupuesto está tratándose. Las partidas de obras y educación serán todas consensuadas. Adempas, el presidente atacó fuerte la ayuda a los sectores más complicados de la sociedad, por ejemplo aumentamos las asignaciones y eso habla de la sensibilidad que tiene el presidente hacia esos sectores", puntualizó Ezequiel Atauche.
