viernes 19 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025 - 13:45
Legislativo.

El Presupuesto 2026 obtuvo dictamen en el Senado sin modificaciones

El Gobierno consiguió dictamen en comisión y busca llegar al recinto antes de fin de año. No hubo modificaciones respecto al proyecto que llegó de Diputados.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Dictamen exprés y sin modificaciones

La Comisión de Presupuesto del Senado avanzó con rapidez. A poco más de dos horas de debate, el oficialismo reunió 11 firmas sobre 19 y logró dictamen de mayoría. La decisión mantuvo intacto el texto aprobado por la Cámara de Diputados, sin incorporar correcciones ni artículos nuevos.

La exposición económica del Gobierno

El debate comenzó con la exposición de Carlos Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía. El funcionario defendió las proyecciones oficiales y explicó que el Presupuesto 2026 mantiene la línea fiscal de los últimos dos años, con un superávit financiero cercano al 0,3% del PBI.

Durante su presentación, detalló la estructura del gasto. Según explicó, el 45% del total se destina a previsión social, el 16% a asistencia social, el 11% a salarios del sector público y el 9% al pago de intereses de deuda externa. Ese esquema, afirmó, concentra el 82% del Presupuesto nacional.

Las preguntas comenzaron con un planteo de la senadora justicialista María Teresa González. La legisladora reclamó la presencia de responsables de las áreas incluidas en el Presupuesto para ampliar las explicaciones técnicas.

Desde el oficialismo, la respuesta llegó a través de la ministra Patricia Bullrich, quien sostuvo que la exposición del secretario de Hacienda alcanzaba para debatir el proyecto. Pese a la insistencia del bloque opositor, la comisión continuó con Guberman y los subsecretarios Claudia Balestrini, Valeria Sánchez y Rodrigo Cabado.

Ezequiel Atauche.
Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Ingresos, recaudación y coparticipación

El senador chaqueño Jorge Capitanich abrió la ronda de preguntas con críticas al cálculo de ingresos. Señaló diferencias entre el tipo de cambio y la inflación que figuran en el Presupuesto y los datos del Relevamiento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central.

También cuestionó la caída de la recaudación y el impacto en la coparticipación federal. En ese punto, mencionó el paquete impositivo vinculado a la reforma laboral y su efecto sobre las provincias. Guberman respondió que las estimaciones oficiales siguen los parámetros del mercado y evitó referirse a la reforma laboral.

Mientras continuaban las consultas, el senador libertario Ezequiel Atauche anunció que el dictamen pasaba a la firma. La decisión generó protestas del peronismo, que cuestionó el avance formal en pleno intercambio.

El gesto dejó en claro que el oficialismo ya contaba con los apoyos necesarios. La comisión siguió con la exposición, aunque el trámite administrativo ya marcaba el rumbo hacia el recinto.

Obras públicas y cajas previsionales

Otro foco de tensión surgió con las obras de infraestructura. Guberman explicó que el Gobierno prioriza obras nacionales y promueve la participación privada cuando el proyecto lo permite. Sin embargo, senadores patagónicos advirtieron que rutas y caminos de sus provincias no resultan rentables para inversores privados.

El funcionario respondió que el Estado nacional asume 240 obras, de las cuales el 90% corresponde a proyectos viales. También respondió consultas sobre deudas con cajas previsionales no transferidas, uno de los reclamos recurrentes de las provincias.

Educación y universidades en debate

El tramo más áspero llegó con la intervención del senador Wado de Pedro. El legislador consultó por la eliminación de la ley de financiamiento universitario del Presupuesto. Guberman sostuvo que la educación muestra crecimiento en términos reales y señaló que las leyes específicas se sancionaron luego del armado presupuestario.

De Pedro rechazó esa postura y habló de una fuerte caída real en el presupuesto educativo. Además, recordó que el Senado votó en dos oportunidades el financiamiento universitario con amplio respaldo.

La postura final del oficialismo

Ante la consulta sobre una eventual reincorporación de artículos vinculados a discapacidad y universidades, Atauche tomó la palabra. Confirmó que el dictamen mantiene el texto llegado desde Diputados, sin el Capítulo XI y sin cambios adicionales.

Con ese esquema, el oficialismo dejó definido el escenario para la sesión prevista antes de fin de año, con un Presupuesto 2026 que avanza en el Senado sin modificaciones y con fuertes cuestionamientos desde la oposición.

