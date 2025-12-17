miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 15:21
El Senado constituyó las comisiones: Ezequiel Atauche encabezará Presupuesto

El Senado de la Nación llevó adelante reuniones de cuatro comisiones, donde se confirmó que Ezequiel Atauche renovó su mandato como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Ezequiel Atauche.

El Senado de la Nación llevó adelante, en el Salón Arturo Illia, reuniones de cuatro comisiones permanentes con el objetivo de designar a sus autoridades, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la cámara alta. En todos los casos se designaron los presidentes, mientras que las vicepresidencias y secretarías quedaron vacantes.

En la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fue designada como presidente la senadora Patricia Bullrich, La Libertad Avanza. Durante el encuentro, Bullrich invitó a los miembros a participar, luego, de la reunión plenaria de comisiones convocada para tratar la reforma laboral.

Posteriormente, se desarrolló la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el senador Ezequiel Atauche, de la La Libertad Avanza, renovó su mandato como presidente. La comisión de presupuesto, en el Congreso Nacional, tiene especial relevancia en la gestión del presidente Milei ya que por ella pasan la mayoría de las iniciativas tendientes a recomponer la nación.

ezequiel atauche.jpg

“Es un honor ser reelegido al frente de la Comisión de Presupuesto con el apoyo de Patricia Bullrich y la visión del presidente Javier Milei”, destacó Atauche en sus redes sociales.

“Asumo esta responsabilidad con el compromiso de siempre para encarar las reformas definitivas que nuestro país necesita para volver a su destino de grandeza”, agregó.

Luego de la conformación de las comisiones, se llevó a cabo el plenario para iniciar el debate de la Ley de Modernización laboral que el oficialismo espera poder votar en el recinto el próximo 26 de diciembre.

Atauche, también en sus redes, aseguró que “Iniciamos en plenario de comisiones el debate de la Modernización Laboral para actualizar leyes de hace 50 años y mirar finalmente al futuro. Vamos hacia una Argentina próspera con la conducción de Javier Milei y el liderazgo de Patricia Bullrich desde el Senado”.

senado bullrich atauche

