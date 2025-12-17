Tensión frente al Congreso mientras se debate el Presupuesto 2026

Los manifestantes se enfrentan con las autoridades.
En medio del tratamiento del Presupuesto 2026, se registraron incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad en los alrededores del Congreso. Para impedir que la protesta tomara las arterias cercanas al edificio legislativo, se montó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.
Durante los disturbios, los manifestantes derribaron los cercos de contención y protagonizaron forcejeos con agentes de la Policía Federal y de Gendarmería, desplegados para aplicar el protocolo antipiquetes.