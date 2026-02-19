José María Balcázar asume la presidencia de Perú tras la destitución de José Jerí

José María Balcázar fue designado como nuevo presidente del Congreso y, en consecuencia, asumirá la jefatura del Ejecutivo , tras la vacante generada por la destitución de José Jerí , lo que obligó al Parlamento de Perú a determinar de manera urgente quién se haría cargo del gobierno de transición .

La votación clave , realizada en el pleno del Congreso en Lima , contó con la presencia de 113 legisladores . José María Balcázar logró 64 apoyos , imponiéndose sobre María del Carmen Alva , quien recibió 46 votos .

El conteo incluyó además tres sufragios anulados y no se registraron votos en blanco , evidenciando tanto la polarización existente como la intensa participación en un contexto de marcada urgencia política .

José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, pronuncia un discurso tras juramentar su cargo en una ceremonia oficial en el Congreso de la República, marcando el inicio de su mandato.

José María Balcázar Zelada , oriundo de la región Lambayeque , resultó electo congresista en las elecciones generales de 2021 por la agrupación política Perú Libre , alcanzando 6.641 votos válidos y liderando la lista con el puesto número uno . Actualmente forma parte del bloque legislativo Perú Bicentenario y, a sus 81 años , asume por primera vez tanto un escaño en el Congreso como un cargo obtenido mediante voto popular .

Su trayectoria profesional se sustenta en una extensa carrera como abogado, complementada con estudios de posgrado y más de cuarenta años dedicados a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, pronuncia un discurso tras juramentar su cargo en el Congreso de la República, destacando el inicio de su mandato.

Durante su trayectoria profesional, Balcázar también se desempeñó en el Poder Judicial entre 1982 y 2021, y los registros oficiales indican que no cuenta con sanciones administrativas ni condenas civiles o penales.

Al asumir la Presidencia de la República, se dirigió a la ciudadanía con un mensaje en el que aseguró la realización de elecciones libres, la continuidad de las políticas económicas y el refuerzo de las acciones contra la delincuencia.

“Primero, garantizar al pueblo del Perú que va a haber una transición democrática y electoral pacífica, transparente, que no haya ningún tipo de duda en las elecciones”, declaró Balcázar, subrayando su compromiso con la legalidad y la estabilidad institucional.

José María Balcázar, el nuevo presidente de Perú, pronuncia un discurso durante su juramentación en el Congreso de la República, donde asumió su cargo oficialmente.

Seguridad y economía: prioridades inmediatas

En materia de seguridad, el presidente anunció que promoverá una reforma integral del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), destacando que esta debe incluir la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, institutos especializados en criminología y universidades.

“El crimen organizado ya no es como tradicionalmente era, el Tren de Aragua tiene connotaciones de terrorismo internacional. Y bien por eso, que se le castigue desde cualquier país del mundo”, enfatizó, subrayando la urgencia de una respuesta conjunta y eficaz ante redes criminales transnacionales.

Balcázar subrayó la necesidad de designar un ministro del Interior con un perfil sólido y experiencia probada, capaz de encabezar la estrategia contra la criminalidad y restablecer la seguridad ciudadana, asegurando que buscará incorporar a los profesionales más capacitados y a personas de confianza para cumplir ese objetivo.

Embed

En cuanto a la agenda económica, el mandatario ratificó la continuidad de las políticas vigentes y adelantó que mantendrá conversaciones con la ministra de Economía y con el titular del Banco Central de Reserva (BCR) con el fin de impulsar un fortalecimiento y mejora del desempeño económico del país.

“Hay cosas que no se pueden esperar, hay deudas sociales trabadas en el Ejecutivo con los grandes maestros del Perú, veremos eso. En líneas generales, lo que quiero es que el país entienda que yo no llego acá con una idea de querer cambiar el rumbo”, aseguró.

Diálogo y gabinete: la hoja de ruta de la transición

Durante su alocución, Balcázar hizo un llamado a los legisladores para que actúen de manera coordinada y mantengan un intercambio constante de ideas con el objetivo de enfrentar los retos que atraviesa la nación.

José María Balcazar, congresista de Perú Libre, fue elegido presidente de Perú.

“Hay que convocar a la gente más lúcida, que tenemos en los partidos políticos, en el Congreso. Y para eso estoy modestamente acá esta noche, para terminar agradeciéndoles a ustedes, vendré a conversar con ustedes, porque hay que dialogar, sin diálogo no hay nada”, remarcó.

En su primer mensaje público como presidente, Balcázar informó que revisará el rendimiento de los actuales integrantes del gabinete y no descartó la posibilidad de confirmar a algunos en sus cargos. “Vamos a evaluar a los ministros, desde mañana pasamos para ver cuál está cumpliendo (su labor) y si hay que ratificarlos, los ratificamos”, indicó, destacando que las políticas económicas y financieras se sostendrán sin cambios bruscos para garantizar estabilidad durante el período de transición.