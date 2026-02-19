La Legislatura de Jujuy realizará mañana la sesión preparatoria
Este jueves 20, desde las 10, la Legislatura de Jujuy realizará la sesión preparatoria para fijar día y hora para la visita del Gobernador. La apertura del periodo de sesiones ordinarias y el discurso del primer mandatario sería el viernes 27 de febrero.
La sesión preparatoria es una instancia prevista por el reglamento interno para organizar el inicio del año legislativo: fija el día y la hora del discurso de apertura del Poder Ejecutivo y, de manera habitual, ordena aspectos institucionales para el funcionamiento de la Cámara.
En este caso, fuentes legislativas anticiparon que el foco estará puesto en confirmar el cronograma del acto de apertura y ajustar la agenda parlamentaria de cara al inicio formal del período ordinario.
Cuándo sería la apertura del 165° Período Legislativo
Según lo previsto, la apertura de sesiones ordinarias podría realizarse el viernes 27 de febrero a las 17, en el recinto de la Legislatura provincial, con la presencia del Gobernador para el informe anual de gestión y lineamientos del año.
La sesión preparatoria funciona como el paso previo “procedimental” que garantiza que el inicio del período se realice con reglas claras, autoridades definidas y agenda ordenada para el trabajo legislativo.
En Nación: cuándo habla Javier Milei
A nivel nacional, el período de sesiones ordinarias del Congreso comienza cada año el 1° de marzo y se extiende hasta el 30 de noviembre, tal como establece la Constitución Nacional. En esa fecha, el Presidente encabezará la Asamblea Legislativa y brindará su discurso de apertura (el horario suele confirmarse por convocatoria oficial en la previa).