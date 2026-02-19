jueves 19 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de febrero de 2026 - 14:25
Política.

La Legislatura de Jujuy realizará mañana la sesión preparatoria

Este jueves 20, desde las 10, la Legislatura de Jujuy realizará la sesión preparatoria para fijar día y hora para la visita del Gobernador. La apertura del periodo de sesiones ordinarias y el discurso del primer mandatario sería el viernes 27 de febrero.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Legislatura de Jujuy
Lee además
Ayuda escolar.
Ejecutivo.

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy
Denuncian al PAMI por abandono de personas y presuntas lesiones
Acusación.

Denuncian al PAMI por delitos de "Lesiones contra la persona" y "Homicidio".

La sesión preparatoria es una instancia prevista por el reglamento interno para organizar el inicio del año legislativo: fija el día y la hora del discurso de apertura del Poder Ejecutivo y, de manera habitual, ordena aspectos institucionales para el funcionamiento de la Cámara.

En este caso, fuentes legislativas anticiparon que el foco estará puesto en confirmar el cronograma del acto de apertura y ajustar la agenda parlamentaria de cara al inicio formal del período ordinario.

Legislatura de Jujuy
Hoy se realiza la Sesión Preparatoria en la Legislatura

Hoy se realiza la Sesión Preparatoria en la Legislatura

Cuándo sería la apertura del 165° Período Legislativo

Según lo previsto, la apertura de sesiones ordinarias podría realizarse el viernes 27 de febrero a las 17, en el recinto de la Legislatura provincial, con la presencia del Gobernador para el informe anual de gestión y lineamientos del año.

La sesión preparatoria funciona como el paso previo “procedimental” que garantiza que el inicio del período se realice con reglas claras, autoridades definidas y agenda ordenada para el trabajo legislativo.

En Nación: cuándo habla Javier Milei

A nivel nacional, el período de sesiones ordinarias del Congreso comienza cada año el 1° de marzo y se extiende hasta el 30 de noviembre, tal como establece la Constitución Nacional. En esa fecha, el Presidente encabezará la Asamblea Legislativa y brindará su discurso de apertura (el horario suele confirmarse por convocatoria oficial en la previa).

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Este sábado pagan la ayuda escolar a los empleados estatales de Jujuy

Denuncian al PAMI por delitos de "Lesiones contra la persona" y "Homicidio".

Hallaron el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en Jujuy

Paro general en Jujuy: las escuelas están abiertas y no se suspenden las tutorías

Paro de la CGT: ANSES paga jubilaciones y AUH este jueves 19 de febrero

Lo que se lee ahora
paro de transporte: habilitan tramite online para justificar la inasistencia laboral en jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Transporte en Jujuy.
Protesta.

La UTA adhiere al paro nacional del jueves: qué pasará con el transporte en Jujuy

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas  video
Impacto.

La otra cara del carnaval en Jujuy: basura, disturbios y alertas 

Recolección de basura en Carnaval. video
Capital.

Basura en Carnaval: "Nos hemos recibido de mugrientos", dijo Guillermo Marenco

Colectivos en Jujuy. 
Adhesión.

Paro de la UTA: hasta qué hora funcionarán los colectivos en Jujuy

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy video
CGT.

Paro de transporte: habilitan trámite online para justificar la inasistencia laboral en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel