En vivo minuto a minuto: Diputados debaten el Presupuesto 2026

Live Blog Post

El factor CABA y la búsqueda de votos

Uno de los artículos incorporados en las últimas horas puede resultar decisivo. El proyecto habilita al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir el fallo de la Corte Suprema por la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires.

La cláusula apunta a restituir el 2,95% de la masa coparticipable recortada en 2020. El tema arrastra años de conflicto entre Nación y Ciudad y se convirtió en una ficha clave para sumar el respaldo del PRO.

La inclusión del artículo se cerró tras gestiones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.