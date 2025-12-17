miércoles 17 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de diciembre de 2025 - 08:14
Nacional.

En vivo minuto a minuto: Diputados debaten el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados sesiona esta tarde para tratar el Presupuesto 2026, con recortes a universidades, discapacidad y salud.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cámara de Diputados.

Cámara de Diputados.

Lee además
Legislatura de Jujuy. video
Política.

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura
Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

El oficialismo buscará alcanzar la media sanción en una sesión que se anticipa extensa, atravesada por negociaciones de último momento y con varios artículos bajo cuestionamiento. Entre los puntos centrales figuran la eliminación de leyes de financiamiento para universidades nacionales, la derogación de la Emergencia en Discapacidad y la supresión de fondos específicos para el Hospital Garrahan.

Desde la oposición ya anticiparon el rechazo al texto y la presentación de dictámenes alternativos, lo que augura un debate marcado por cruces y pedidos de modificaciones.

Embed - SESIÓN EN VIVO: 17 de diciembre de 2025 - Diputados Argentina

Live Blog Post

El factor CABA y la búsqueda de votos

Uno de los artículos incorporados en las últimas horas puede resultar decisivo. El proyecto habilita al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para cumplir el fallo de la Corte Suprema por la deuda de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires.

La cláusula apunta a restituir el 2,95% de la masa coparticipable recortada en 2020. El tema arrastra años de conflicto entre Nación y Ciudad y se convirtió en una ficha clave para sumar el respaldo del PRO.

La inclusión del artículo se cerró tras gestiones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

Live Blog Post

Posiciones enfrentadas dentro del recinto

Durante el trabajo en comisión, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió el dictamen y remarcó la necesidad de contar con una ley de Presupuesto. Planteó que el debate busca brindar previsibilidad económica.

Desde Fuerza Patria, Germán Martínez cuestionó el enfoque del proyecto y sostuvo que el texto no responde a las necesidades actuales. El bloque peronista anunció un dictamen propio y adelantó el rechazo a varios artículos, entre ellos el que elimina el 6% destinado al financiamiento educativo.

El dictamen de minoría reunió 18 firmas y se suma al presentado por el bloque Unidos, lo que amplía el abanico de propuestas que se pondrán a consideración esta tarde.

Live Blog Post

Recortes que concentran el debate

Uno de los ejes de la sesión pasa por la derogación de normas vigentes. El texto propone dejar sin efecto la ley de financiamiento universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad, dos puntos que concentran el rechazo de bloques opositores.

En materia de salud, el proyecto elimina partidas específicas para el Hospital Garrahan. Desde el Gobierno sostienen que las obligaciones ya se encuentran cumplidas, mientras que la oposición advierte sobre el impacto presupuestario.

El dictamen también incluye la indexación del tipo de cambio por inflación y la eliminación de la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y de otras asignaciones, medidas que suman tensión al debate.

Live Blog Post

El proyecto oficialista y los apoyos en juego

El dictamen del Presupuesto 2026 obtuvo respaldo mayoritario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el acompañamiento de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID, Producción y Trabajo e Innovación Federal. También sumaron apoyo sectores provinciales, aunque con disidencias expresas.

En paralelo, la Ley de Compromiso Fiscal también quedó habilitada para su tratamiento en el recinto. Ambos proyectos se tratarán en la misma sesión, con posturas enfrentadas y sin un consenso amplio asegurado.

El oficialismo confía en sostener el número con acuerdos puntuales, mientras mide el impacto político de cada artículo durante el debate en particular.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Asumieron los 24 nuevos diputados de Jujuy: cómo quedó conformada la Legislatura

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

The New Yorker eligió a dos libros argentinos entre los mejores del año: ¿Cuáles son?

El impresionante pueblo de Salta que parece estar colgado de una montaña

El río de Catamarca con aguas turquesas que enamora a sus visitantes

Lo que se lee ahora
Aeropuerto de Jujuy.
Aeropuertos.

Paro de controladores aéreos: cómo impacta en Jujuy la medida

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos
Jujuy.

Terrible choque en Ruta Nacional 9: un muerto y más de 20 heridos

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero
Dolor.

La autopsia confirmó cómo murió Juan Vanega, el adolescente asesinado en Alto Comedero

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo
Impactante.

Choque fatal en Ruta Nacional 9: confirmaron que cuatro heridos están en código rojo

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Airesapareció en Jujuy (Foto ilustrativa)
Investigación.

Una adolescente desaparecida hace tres meses en Buenos Aires apareció en Jujuy

Juan Vanega, adolescente asesinado en Alto Comedero
Justicia.

Crimen de Juan Vanega: confirmaron que fue "premeditado" y cuál es la carátula de imputación

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel