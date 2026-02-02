lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 11:01
Combustibles.

Subió el gasoil en Jujuy tras cambios en biocombustibles

El aumento alcanzó al gasoil común y premium con subas de entre $10 y $20, mientras que las naftas mantuvieron sus valores en la provincia.

Por  Redacción de TodoJujuy
Desde el sector expendedor explicaron que los precios de los combustibles permanecieron sin cambios durante aproximadamente 20 días. En ese contexto, las petroleras optaron por absorber los aumentos en las naftas y trasladarlos únicamente al gasoil.

El incremento en el gasoil se reflejó tanto en la versión común como en la premium. En cambio, los valores de la nafta súper y premium continuaron sin modificaciones en Jujuy. Desde las estaciones de servicio aclararon que la variación depende de cada bandera y de los costos internos de las petroleras. En ese marco, no todas aplicaron el mismo ajuste, aunque el rango de aumento se mantuvo dentro de cifras similares.

Las resoluciones oficiales sobre biocombustibles

Este lunes, el gobierno nacional dispuso nuevas subas en los precios de los biocombustibles que se utilizan para el corte obligatorio con los combustibles. La medida quedó establecida en las Resoluciones 24/2026 y 25/2026, publicadas en el Boletín Oficial y firmadas por la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti.

La Resolución 24/2026 fijó en $1.842.796 por tonelada el precio de adquisición del biodiesel destinado a su mezcla obligatoria con gasoil. El valor rige para las operaciones de febrero de 2026 y continuará vigente hasta que se publique una nueva actualización.

Además, la normativa estableció que el plazo de pago del biodiesel no puede superar los siete días corridos desde la fecha de la factura correspondiente.

Nuevos valores para el bioetanol

Por su parte, la Resolución 25/2026 definió el precio mínimo de adquisición del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar en $1.000,868 por litro. Este valor se aplica al producto destinado a la mezcla obligatoria con nafta durante febrero de 2026.

En el mismo texto, se fijó en $917,323 por litro el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de maíz, también destinado al corte obligatorio con nafta. Ambos valores permanecerán vigentes hasta la publicación de nuevos precios oficiales.

La resolución aclaró además que el plazo de pago del bioetanol no puede exceder los 30 días corridos desde la fecha de emisión de la factura.

