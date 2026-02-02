lunes 02 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de febrero de 2026 - 11:02
Servicios.

Corte programado de agua en Palpalá este lunes: qué zonas se verán afectadas

Agua Potable de Jujuy anunció un corte programado del servicio en Palpalá para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparación hasta las 14hs.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Agua Potable de Jujuy anunció un corte programado del servicio en Palpalá para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparación hasta las 14hs.

Agua Potable de Jujuy anunció un corte programado del servicio en Palpalá para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparación hasta las 14hs.

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que este lunes 2 de febrero se realizará un corte programado del suministro de agua potable en la ciudad de Palpalá, debido a tareas de reparación en la red principal.

Lee además
humahuaca honro a la virgen de la candelaria con una multitudinaria misa video
Patrona.

Humahuaca honró a la Virgen de la Candelaria con una multitudinaria misa
Vuelco en Puesto del Marqués. video
Policiales.

Volcó en medio de la Puna y se salvó de milagro

Según detallaron desde la prestataria, los trabajos se llevarán adelante sobre el acueducto principal de 250 milímetros de diámetro, lo que obliga a interrumpir el servicio de manera preventiva para garantizar una correcta ejecución de las maniobras.

Horario del corte de agua en Palpalá

La interrupción del suministro está prevista para el lunes 02 de febrero, entre las 9:00 y las 14:00 horas, aunque los tiempos podrían extenderse en caso de surgir inconvenientes técnicos durante las tareas.

Desde la empresa indicaron que se contará con el apoyo de grupos electrógenos y sistemas de bombeo, con el objetivo de agilizar los trabajos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Zonas afectadas

Durante el corte programado, se verán afectados los siguientes sectores de Palpalá:

  • Barrio San Ignacio de Loyola

  • Barrio Loma Golf

Se solicita a los usuarios de estas zonas hacer un uso racional y responsable del agua almacenada, a fin de evitar inconvenientes mientras duren los trabajos.

corte agua
Agua Potable de Jujuy anunci&oacute; un corte programado del servicio en Palpal&aacute; para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparaci&oacute;n hasta las 14hs.

Agua Potable de Jujuy anunció un corte programado del servicio en Palpalá para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparación hasta las 14hs.

Recomendaciones a los vecinos

Agua Potable de Jujuy recomienda:

  • Reservar agua con anticipación para consumo e higiene.

  • Evitar usos no esenciales durante el horario del corte.

  • Mantener cerradas las canillas hasta la normalización del servicio, para prevenir la presencia de aire en las cañerías.

Una vez finalizadas las tareas, el suministro se irá restableciendo de manera paulatina.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Humahuaca honró a la Virgen de la Candelaria con una multitudinaria misa

Volcó en medio de la Puna y se salvó de milagro

Carolina Moisés, tras suspensión de afiliados e internas en el PJ Jujuy : "Han desnaturalizado el peronismo"

Campus deportivos para los más chicos en el parque San Martín: inscripción y horarios

Diez turistas quedaron atrapados por la crecida del río Zapla

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos.
Confirmado.

Empezó el cronograma de pagos en Jujuy: quiénes cobran hoy

Casa Matías Jurado. video
Justicia.

El estremecedor relato de la amiga de una de las víctimas de Matías Jurado

Triatlón en Jujuy. video
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Con el ChatGPT en inglés, podrás aprender o practicar el idioma siempre que utilices prompt para aprender inglés ChatGPT.
Educación.

Estudiar en vacaciones: preparar materias en Jujuy cuesta hasta $150 mil

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel