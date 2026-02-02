Corte programado de agua en Palpalá este lunes: qué zonas se verán afectadas

Agua Potable de Jujuy anunció un corte programado del servicio en Palpalá para este lunes 2 de febrero por trabajos de reparación hasta las 14hs.

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que este lunes 2 de febrero se realizará un corte programado del suministro de agua potable en la ciudad de Palpalá, debido a tareas de reparación en la red principal.

Según detallaron desde la prestataria, los trabajos se llevarán adelante sobre el acueducto principal de 250 milímetros de diámetro, lo que obliga a interrumpir el servicio de manera preventiva para garantizar una correcta ejecución de las maniobras.

Horario del corte de agua en Palpalá La interrupción del suministro está prevista para el lunes 02 de febrero, entre las 9:00 y las 14:00 horas, aunque los tiempos podrían extenderse en caso de surgir inconvenientes técnicos durante las tareas.

Desde la empresa indicaron que se contará con el apoyo de grupos electrógenos y sistemas de bombeo, con el objetivo de agilizar los trabajos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Zonas afectadas Durante el corte programado, se verán afectados los siguientes sectores de Palpalá: Barrio San Ignacio de Loyola

Barrio Loma Golf Se solicita a los usuarios de estas zonas hacer un uso racional y responsable del agua almacenada, a fin de evitar inconvenientes mientras duren los trabajos. Recomendaciones a los vecinos Agua Potable de Jujuy recomienda: Reservar agua con anticipación para consumo e higiene.

Evitar usos no esenciales durante el horario del corte.

Mantener cerradas las canillas hasta la normalización del servicio, para prevenir la presencia de aire en las cañerías. Una vez finalizadas las tareas, el suministro se irá restableciendo de manera paulatina.

