jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 19:59
Sin servicio.

Vecinos de Chijra molestos por la falta de agua

A pesar que se anunció que se reestablecía el servicio de agua este jueves, no pasó y hay malestar en los vecinos de Chijra.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy

Sin agua en algunos barrios - Imagen de archivo: Todo Jujuy

A pesar de que desde Agua Potable de Jujuy se había anunciado el corte, pero que este jueves se reestablecería el servicio en todos los barrios afectados, el agua no regresó en algunos sectores, como el Chijra, donde los vecinos están molestos.

“Desde ayer que no tenemos agua”, dijo un vecino. “Tenía agua en el tanque, pero se vació. No nos podemos bañar si quiera”, lamentó. Otro vecino dijo que están sin agua desde ayer a la tarde. “No podemos cocinar, ni usar el baño y ya no consumimos agua. Un vecino que tiene tanque nos da, pero necesitamos sobre todo para los chicos”.

Una mujer dueña de un negocio en el barrio, dijo que “era que volvía hoy, pero no volvió. En este verano necesitamos el agua, y para los que no tenemos tanque es peor”, dijo y agregó: “es imposible sin agua, usamos agua envasada y está cara”.

Agua
Barrios de San Salvador de Jujuy sin agua (Foto ilustrativa)

Barrios de San Salvador de Jujuy sin agua (Foto ilustrativa)

Lamentó que “en Agua Potable no nos repararán este daño de estar sin agua. No es la primera vez que nos pasa”, señaló y subrayó que, si bien estuvo el camión cisterna repartiendo agua, no alcanza. “Reparten lo que hay y se van”.

Otra vecina dijo que llevan “más de un día sin agua. No volvió anoche y tengo hijos pequeños. Realmente es imposible cocinar, mantener la limpieza y la higiene”, marcó una madre de familia que padece la falta del servicio.

A tal punto llega la desesperación, que aseguró que “estamos pensando adonde nos vamos a ir porque no hay novedades. Estoy pensando en algún alquiler temporario”, ya que, si bien había juntado agua en la bañera en baldes y bidones, “se acabó. En el barrio no se consigue agua, y en otros lados esta cara”.

Embed - INFORME – Sin agua TODOJUJUY

Mientras que una dueña de un gimnasio en Chijra, lamentó que “ya son dos días que no hay nada de agua. Estamos con el tanque y se compra agua embotellada”, y destacó que si bien pasó el camión que repartió, “no podía ir a buscar porque estoy operada”, y cerró: “el agua es la base para todos y seguimos esperando”.

Sin agua por varias horas

Agua Potable de Jujuy informó la finalización de la obra del margen izquierdo en el barrio Los Molinos y el comienzo del restablecimiento del servicio en los barrios ubicados al margen del Río Grande, tareas realizadas a 8 metros de profundidad.

Se ejecutó la sustitución de un tramo de acueducto de 30 metros para el transporte del agua potable en la zona de Los Molinos. Se sustituyó un caño de PEAD por un caño de acero, colocando una estructura hidráulica denominada válvula de aire.

Según dijeron, las demoras en la finalización de las tareas se debieron a las lluvias de las últimas horas que impidieron trabajar, ya que según argumentaron, las condiciones de seguridad no eran las totales para el trabajo.

