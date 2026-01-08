A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

La empresa Agua Potable de Jujuy informó que el suministro de agua en San Salvador de Jujuy comienza a normalizarse este jueves 8 de enero a partir del mediodía, de manera gradual . La restitución del servicio se produce luego de un corte programado que sufrió demoras por las condiciones climáticas adversas, lo que afectó los trabajos de optimización en la red troncal.

El operativo había comenzado el miércoles 7 de enero desde las 9 de la mañana y se extendió durante toda la jornada. La restauración estaba prevista para las primeras horas del jueves, aunque finalmente se reprogramó para el transcurso del mediodía.

Desde la empresa remarcaron que el proceso de normalización será progresivo y dependerá del comportamiento de la red y del consumo en cada sector.

Según el detalle oficial, los barrios alcanzados por la interrupción del servicio son Marcelino Vargas, Los Perales, Chijra, Campo Verde, Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerillas, AMPUAP 5 y Las Moras. En estas zonas, el regreso del agua no se producirá de manera simultánea, sino de forma escalonada, a medida que se estabiliza la presión en la red.

La empresa mantiene el operativo especial con camiones cisterna en puntos fijos y espacios comunitarios. Además, se habilitó una línea de contacto para consultas y pedidos en tiempo real a través de WhatsApp, al número 388-4565229.

En el barrio San José de Chijra, el reparto se realizó en la Plazoleta Belén, la Escuela RIM 20 y el Centro Vecinal. En Alto La Viña, el punto de carga se ubicó en la cisterna del barrio.

En Bajo La Viña, los camiones asistieron al Geriátrico San Agustín. En Campo Verde, los puntos fueron la Seccional Policial N° 50 y el Centro de Salud.

También se dispuso distribución en Campo Azul, en la zona de la Costanera y la cancha La Olla. En Higuerillas, el abastecimiento se concentró en el CAPS del barrio.