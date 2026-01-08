jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 08:02
Servicios.

A qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

El servicio de agua se restablece de forma paulatina este jueves 8 de enero en todos los barrios afectados de San Salvador de Jujuy.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles
hoy cortan el agua en 9 barrios de san salvador de jujuy: donde y hasta cuando
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

El operativo había comenzado el miércoles 7 de enero desde las 9 de la mañana y se extendió durante toda la jornada. La restauración estaba prevista para las primeras horas del jueves, aunque finalmente se reprogramó para el transcurso del mediodía.

Desde la empresa remarcaron que el proceso de normalización será progresivo y dependerá del comportamiento de la red y del consumo en cada sector.

La empresa mantiene el operativo especial con camiones cisterna en puntos fijos y espacios comunitarios. Además, se habilitó una línea de contacto para consultas y pedidos en tiempo real a través de WhatsApp, al número 388-4565229.

En el barrio San José de Chijra, el reparto se realizó en la Plazoleta Belén, la Escuela RIM 20 y el Centro Vecinal. En Alto La Viña, el punto de carga se ubicó en la cisterna del barrio.

En Bajo La Viña, los camiones asistieron al Geriátrico San Agustín. En Campo Verde, los puntos fueron la Seccional Policial N° 50 y el Centro de Salud.

También se dispuso distribución en Campo Azul, en la zona de la Costanera y la cancha La Olla. En Higuerillas, el abastecimiento se concentró en el CAPS del barrio.

Incendio en Jujuy.
Terrible.

Se incendió una casa en Jujuy: murieron 6 perros y un gato

Por  Ramiro Menacho

