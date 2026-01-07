Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Imagen alusiva

Este miércoles 7 de enero, un total de nueve barrios de San Salvador de Jujuy presentarán cortes programados del suministro del agua. A raíz de este hecho, desde Agua Potable dieron a conocer que harán un cronograma de contingencia con el reparto de agua en distintos puntos.

"Ante la situación actual de suministro, se informa a la comunidad el cronograma de recorrido de camiones cisterna destinados al reparto de agua potable en los distintos barrios. Se solicita a los vecinos estar atentos a los puntos de encuentro y horarios de paso en sus sectores", indicaron mediante un comunicado.

Puntos de San Salvador de Jujuy donde repartirán agua este 7 de enero En este sentido, desde la empresa comunicaron que la entrega se llevará a cabo durante las 24 horas en los siguientes puntos:

Los Perales -Supermercado Comodín

-Plaza Reyes Magos

Los Perales -Geriátrico ISJ



San José de Chijra -Plazoleta Belén

-Escuela RIM 20

-Centro Vecinal reparto de agua cisterna Alto La Viña -Cisterna Alto La Viña Bajo La Viña -Geriátrico San Agustín Campo Verde -Seccional Policial N° 50

-Centro de Salud Campo Azul Costanera -Cancha La Olla

Higuerrillas -CAPS Higuerillas sin agua agua Sin agua en sectores de Alto Comedero. Barrios afectados del corte de agua este miércoles 7 de enero La suspensión impactará en los siguientes sectores durante todo el miércoles 7 de enero: Los Perales

Chijra

Campo Verde

Bajo La Viña

Alto La Viña

Higuerillas

Marcelino Vargas

AMPUAP 5

Las Moras Cronograma del corte El mismo tendrá inicio el miércoles 7 de enero, desde las 9 de la mañana durante todo el día, con restauración gradual en las primeras horas del jueves 8 de enero. Cabe aclarar que la normalización total se estima que sea a las 6 de la mañana, habiendo realizado los trabajos correspondientes de mejora.

