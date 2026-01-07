Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

"Ante la situación actual de suministro, se informa a la comunidad el cronograma de recorrido de camiones cisterna destinados al reparto de agua potable en los distintos barrios. Se solicita a los vecinos estar atentos a los puntos de encuentro y horarios de paso en sus sectores", indicaron mediante un comunicado.
Puntos de San Salvador de Jujuy donde repartirán agua este 7 de enero
En este sentido, desde la empresa comunicaron que la entrega se llevará a cabo durante las 24 horas en los siguientes puntos:
Los Perales
-Supermercado Comodín -Plaza Reyes Magos
Los Perales
-Geriátrico ISJ
San José de Chijra
-Plazoleta Belén -Escuela RIM 20 -Centro Vecinal
Alto La Viña
-Cisterna Alto La Viña
Bajo La Viña
-Geriátrico San Agustín
Campo Verde
-Seccional Policial N° 50 -Centro de Salud
Campo Azul
Costanera
-Cancha La Olla
Higuerrillas
-CAPS Higuerillas
Barrios afectados del corte de agua este miércoles 7 de enero
La suspensión impactará en los siguientes sectores durante todo el miércoles 7 de enero:
Los Perales
Chijra
Campo Verde
Bajo La Viña
Alto La Viña
Higuerillas
Marcelino Vargas
AMPUAP 5
Las Moras
Cronograma del corte
El mismo tendrá inicio el miércoles 7 de enero, desde las 9 de la mañana durante todo el día, con restauración gradual en las primeras horas del jueves 8 de enero. Cabe aclarar que la normalización total se estima que sea a las 6 de la mañana, habiendo realizado los trabajos correspondientes de mejora.