miércoles 07 de enero de 2026

7 de enero de 2026 - 10:27
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Debido al corte de agua en barrios de San Salvador de Jujuy, confirmaro un cronograma de recorrido de camiones cisterna en los distintos sectores.

Por  Gabriela Bernasconi
"Ante la situación actual de suministro, se informa a la comunidad el cronograma de recorrido de camiones cisterna destinados al reparto de agua potable en los distintos barrios. Se solicita a los vecinos estar atentos a los puntos de encuentro y horarios de paso en sus sectores", indicaron mediante un comunicado.

Puntos de San Salvador de Jujuy donde repartirán agua este 7 de enero

En este sentido, desde la empresa comunicaron que la entrega se llevará a cabo durante las 24 horas en los siguientes puntos:

Los Perales

-Supermercado Comodín
-Plaza Reyes Magos

Los Perales

-Geriátrico ISJ

San José de Chijra

-Plazoleta Belén
-Escuela RIM 20
-Centro Vecinal

reparto de agua cisterna

Alto La Viña

-Cisterna Alto La Viña

Bajo La Viña

-Geriátrico San Agustín

Campo Verde

-Seccional Policial N° 50
-Centro de Salud

Campo Azul

Costanera

-Cancha La Olla


Higuerrillas

-CAPS Higuerillas

sin agua agua
Sin agua en sectores de Alto Comedero.

Barrios afectados del corte de agua este miércoles 7 de enero

La suspensión impactará en los siguientes sectores durante todo el miércoles 7 de enero:

  • Los Perales
  • Chijra
  • Campo Verde
  • Bajo La Viña
  • Alto La Viña
  • Higuerillas
  • Marcelino Vargas
  • AMPUAP 5
  • Las Moras

Cronograma del corte

El mismo tendrá inicio el miércoles 7 de enero, desde las 9 de la mañana durante todo el día, con restauración gradual en las primeras horas del jueves 8 de enero. Cabe aclarar que la normalización total se estima que sea a las 6 de la mañana, habiendo realizado los trabajos correspondientes de mejora.

