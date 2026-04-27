Jujuy sancionó el FOGIN, un régimen orientado a atraer capitales y empleo

La diputada María Teresa Agostini sostuvo que "el FOGIN ratifica un rumbo: la inversión privada como motor del desarrollo y como política de Estado que Jujuy sostiene hace más de una década y hoy muestra resultados concretos".

La provincia de Jujuy dio un nuevo paso en su política de atracción de capitales con la aprobación del FOGIN (Fomento a las Grandes Inversiones) , un régimen orientado a impulsar proyectos de escala y consolidar el perfil productivo local. La iniciativa se articula con normativas vigentes y apunta a fortalecer la generación de empleo y el crecimiento económico.

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La nueva normativa, identificada como Ley 6500 , se presenta como un complemento de la Ley 5922 de Promoción de las Inversiones y el Empleo , que contempla beneficios fiscales, estabilidad tributaria por hasta dos décadas y facilidades para el desarrollo de proyectos productivos. En este marco, el FOGIN introduce lineamientos vinculados a la previsibilidad jurídica, la priorización de mano de obra local y la participación de proveedores jujeños.

Durante el debate legislativo, desde el oficialismo señalaron que el régimen consolida una política sostenida en el tiempo, basada en la promoción de la inversión privada como eje del desarrollo económico provincial. En ese sentido, la diputada María Teresa Agostini sostuvo que “el FOGIN ratifica un rumbo: la inversión privada como motor del desarrollo y como política de Estado que Jujuy sostiene hace más de una década y hoy muestra resultados concretos”.

Además, la legisladora explicó que “la ley expone un marco jurídico con reglas claras: previsibilidad para quien invierte, prioridad al empleo jujeño y a proveedores locales, y cumplimiento de estándares sociales y ambientales”.

Entre los datos mencionados, se subrayó la expansión de la infraestructura hotelera, el posicionamiento de la provincia en la producción de litio —donde alcanzó el primer lugar a nivel nacional en 2025— y los niveles de desocupación, que se ubicaron en el 2,2% en el cuarto trimestre de ese año, según cifras oficiales.

Asimismo, se hizo referencia a proyectos estructurales como el Parque Solar Cauchari, el desarrollo del corredor bioceánico y la implementación de zonas francas, considerados claves para el crecimiento a mediano y largo plazo.

El FOGIN está dirigido a múltiples actividades, entre ellas la agroindustria, la cadena de valor minera, la economía del conocimiento, el desarrollo tecnológico (incluyendo big data e industrias 4.0), la infraestructura turística, la logística y las energías renovables.

Desde el ámbito legislativo remarcaron que la norma busca establecer condiciones claras para los inversores, al tiempo que incorpora exigencias vinculadas a estándares sociales y ambientales. El objetivo central es fomentar proyectos que contribuyan a dinamizar la economía provincial y ampliar las oportunidades de empleo genuino.

“Esto no es solo un régimen de beneficios. Es una decisión política de poner a Jujuy en lo más alto: atrayendo inversiones, generando empleo genuino y activando cada eslabón de nuestra economía. Porque cuando la producción crece, hay más trabajo. Y cuando hay trabajo, hay futuro. Jujuy está preparada.” concluyó.

"Es una decisión política de poner a Jujuy en lo más alto: atrayendo inversiones, generando empleo genuino y activando cada eslabón de nuestra economía" "Es una decisión política de poner a Jujuy en lo más alto: atrayendo inversiones, generando empleo genuino y activando cada eslabón de nuestra economía"