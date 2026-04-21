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21 de abril de 2026 - 19:27
Sesión.

La Legislatura de Jujuy sesiona este jueves: qué temas se tratarán

Entre los temas que se debatirán en la Legislatura de Jujuy se destacan la suspensión de ejecuciones hipotecarias por créditos UVA y cambios en la ley de transporte.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Legislatura de Jujuy.

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Entre los principales temas del orden del día aparecen el proyecto de ley de Suspensión de las Ejecuciones Hipotecarias de los Créditos UVA y la modificación de la Ley N° 6059, vinculada a la superación progresiva del estado de emergencia del transporte y la regularización del transporte alternativo por automotor.

Qué proyectos se debatirán en la sesión

El presidente del bloque Jujuy Crece, Santiago Jubert, indicó que durante el trabajo de Labor Parlamentaria se abordaron los temas que ya cuentan con despacho de comisión.

Entre ellos mencionó la ley de emergencia del transporte, que consideró "necesaria para sostener el funcionamiento del sistema", y también la ley de fomento de inversiones. Ambas iniciativas ya tienen acuerdo para ser tratadas en la sesión prevista para este jueves.

En relación con la emergencia del transporte, Jubert explicó que el proyecto "contempla extender la antigüedad permitida de las unidades debido a la situación económica que atraviesan las empresas, muchas de las cuales no pueden renovar su flota".

Transporte y posibles excepciones

Según detalló, la iniciativa prevé establecer excepciones al régimen vigente, que fija en quince años la antigüedad máxima de las unidades, para determinadas líneas.

El objetivo de esa medida será "preservar el servicio y garantizar, al mismo tiempo, el cumplimiento de los controles correspondientes".

Finalmente, el legislador señaló que el proyecto de municipalización de Susques se encuentra avanzado y que podría incorporarse al orden del día en próximas sesiones.

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