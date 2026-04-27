Los números del fin de semana en Jujuy: 733 actas y más de 70 alcoholemia positiva

El fin de semana en las rutas de Jujuy dejó un nuevo balance con números altos en materia de controles viales. Entre las actas labradas, se registraron 74 por alcoholemia positiva, 19 por exceso de velocidad y 640 por infracciones varias, lo que da un total de 733 actas en toda la provincia.
Total de actas: 733 actas
- 74 por alcoholemia positiva
- 19 por exceso de velocidad
- 640 por infracciones varias
Fin de semana anterior
Desde el jueves 16 al lunes 20 de abril de 2026: Total de actas: 721
Dos hechos que marcaron el fin de semana
A ese escenario se sumaron distintos hechos viales que volvieron a encender la preocupación. Uno de los casos más graves se conoció el sábado 26 de abril en Yuto, donde murió un motociclista de 33 años que permanecía internado en terapia intensiva tras chocar el jueves 23 contra una bicicleta en la que circulaban dos menores de 12 años sobre la Ruta Provincial 84.
Otro de los siniestros reportados el sábado ocurrió en la Puna. Un colectivo de larga distancia embistió a un rebaño de ovejas sobre la Ruta Nacional 9, a pocos kilómetros de La Quiaca. Por el impacto murieron todos los animales, aunque no hubo personas heridas entre los pasajeros. El hecho provocó daños materiales en la unidad y demoras en el tránsito.
Con estos episodios sobre la mesa, el fin de semana volvió a mostrar un cuadro complejo en rutas provinciales y nacionales de Jujuy: altos niveles de infracciones, alcoholemias positivas y siniestros que, en algunos casos, terminaron con consecuencias fatales.
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