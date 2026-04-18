Siniestro vial en Ruta Nacional 9: hubo tránsito reducido en Huaico Grande

Accidente cerca a ciudad cultural

Un siniestro vial registrado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Altos de Huaico Grande, genera complicaciones en el tránsito en sentido norte-sur, donde actualmente la circulación s e encuentra reducida a media calzada. La situación obliga a los conductores a extremar las medidas de precaución al atravesar ese tramo, que presenta demoras y circulación controlada.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, en el lugar trabaja personal del Cuerpo de Seguridad Vial, que lleva adelante tareas de regulación del tránsito para evitar mayores inconvenientes y garantizar la seguridad tanto de quienes transitan por la zona como de los equipos que intervienen en el hecho.

image Accidente en ruta 9

En este contexto, se recomienda a los conductores disminuir la velocidad, mantener una adecuada distancia de frenado y respetar estrictamente la señalización vial dispuesta en el sector, así como también las indicaciones del personal que se encuentra ordenando la circulación. image Accidente en ruta 9 El operativo se mantiene activo mientras se realizan las tareas correspondientes tras el hecho vial, por lo que no se descartan demoras en la zona durante las próximas horas. Se sugiere, además, planificar los traslados con anticipación y, de ser posible, optar por vías alternativas hasta que se normalice completamente la transitabilidad en este tramo de la RN 9. Accidente cerca a ciudad cultural Accidente cerca a ciudad cultural

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