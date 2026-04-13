Murió en un accidente, donó sus órganos y salvó vidas: el doloroso pedido de justicia de una familia

La muerte de Fernando Antonio Joaquín Paredes, un joven de 20 años de El Carmen, causó conmoción en la comunidad. El chico sufrió graves heridas luego de un siniestro vial ocurrido la semana pasada en el acceso a la ciudad, en la zona de la imagen de la Virgen del Carmen, y falleció tras ser derivado de urgencia al hospital Pablo Soria.

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En medio del dolor, su familia tomó una decisión que permitió salvar otras vidas: donó sus órganos. Según contó su padre, los órganos de Fernando fueron enviados a Formosa y ayudaron a salvar cinco vidas.

De acuerdo al relato de la familia, Fernando volvía de visitar a su madre cuando circulaba en bicicleta y fue embestido desde atrás por una motocicleta. Siempre según esa versión, en la moto viajaban un hombre, su pareja y una hija. Tras el fuerte impacto, el joven sufrió una hemorragia cerebral . Primero fue asistido en el hospital local, pero por la gravedad de las lesiones debió ser trasladado al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde finalmente falleció.

La familia puso en duda la versión inicial del conductor de la moto, quien habría señalado que circulaba a baja velocidad, y reclama que se investigue a fondo lo sucedido.

El pedido de justicia de su padre

Ariel, el padre de Fernando, pidió públicamente la colaboración de cualquier persona que haya visto el accidente o que pueda aportar datos para reconstruir lo ocurrido.

“Primero que nada hay un testigo que vio el accidente y lo estoy buscando, ya que sería la única persona que podría corroborar la versión del tipo que lo atropelló”, expresó en diálogo con TodoJujuy.com.

fernando paredes Justicia por Fernando Paredes.

También remarcó que, hasta ahora, la declaración del conductor es uno de los pocos elementos con los que cuentan. “Lamentablemente la declaración del mismo es lo único que tenemos hasta el momento”, señaló.

Por eso, la familia solicita que quienes tengan imágenes, registros de cámaras o testimonios se comuniquen para aportar información que ayude a esclarecer el hecho.

Quién era Fernando

En su testimonio, Ariel también recordó a su hijo con palabras cargadas de dolor y orgullo. Contó que Fernando era un joven muy querido, dedicado al deporte y a sus estudios.

“Mi hijo fue un gran hijo, se dedicaba al fútbol, era estudiante, era abanderado”, dijo. Además, explicó que cursaba electricidad domiciliaria e industrial, que practicaba defensa personal y que disfrutaba de compartir tiempo con sus amigos.

“Le gustaba hacer muchas cosas, siempre fue colaborador”, agregó su padre. Y resumió su personalidad en una frase que hoy cobra una dimensión aún más profunda: “Si podía te daba una mano, y si no podía buscaba ayuda”.

La decisión que permitió salvar otras vidas

Pese a la tragedia, la familia decidió donar los órganos de Fernando. Para su padre, ese gesto estuvo directamente ligado a la forma de ser que tenía su hijo.

“Mi hijo quedó como donante de órganos, a la cual se fueron los órganos para Formosa salvando cinco vidas”, contó.

Luego agregó: “Yo creo que se fue donando sus órganos a lo que él es: bien bondadoso y una persona maravillosa”.

Hoy, mientras exigen justicia, sus familiares también lo recuerdan como un joven amoroso, solidario y presente en la vida de quienes lo conocieron.

Cómo colaborar con la investigación

La familia Paredes pide a cualquier persona que haya visto el accidente o tenga datos que pueda ayudar a comunicarse al 3884674622, contacto de Ariel.

Buscan testigos, imágenes de cámaras de seguridad o cualquier información que permita reconstruir con mayor precisión qué pasó aquella noche en el acceso norte de El Carmen.