lunes 13 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de abril de 2026 - 07:02
Policiales.

Murió en un accidente, donó sus órganos y salvó vidas: el doloroso pedido de justicia de una familia

Fernando Paredes tenía 20 años, estudiaba y hacía deportes, pero un siniestro vial acabó con su vida. Su familia ahora busca testigos para esclarecer qué pasó.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Justicia por Fernando Paredes.

Justicia por Fernando Paredes.

Lee además
Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.
Deportes.

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años
Trágico hecho en Salta.
País.

Salta: murió un nene de 5 años atropellado por el chofer del intendente de La Merced

En medio del dolor, su familia tomó una decisión que permitió salvar otras vidas: donó sus órganos. Según contó su padre, los órganos de Fernando fueron enviados a Formosa y ayudaron a salvar cinco vidas.

De acuerdo al relato de la familia, Fernando volvía de visitar a su madre cuando circulaba en bicicleta y fue embestido desde atrás por una motocicleta. Siempre según esa versión, en la moto viajaban un hombre, su pareja y una hija. Tras el fuerte impacto, el joven sufrió una hemorragia cerebral. Primero fue asistido en el hospital local, pero por la gravedad de las lesiones debió ser trasladado al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, donde finalmente falleció.

La familia puso en duda la versión inicial del conductor de la moto, quien habría señalado que circulaba a baja velocidad, y reclama que se investigue a fondo lo sucedido.

El pedido de justicia de su padre

Ariel, el padre de Fernando, pidió públicamente la colaboración de cualquier persona que haya visto el accidente o que pueda aportar datos para reconstruir lo ocurrido.

Primero que nada hay un testigo que vio el accidente y lo estoy buscando, ya que sería la única persona que podría corroborar la versión del tipo que lo atropelló”, expresó en diálogo con TodoJujuy.com.

fernando paredes
Justicia por Fernando Paredes.

Justicia por Fernando Paredes.

También remarcó que, hasta ahora, la declaración del conductor es uno de los pocos elementos con los que cuentan. “Lamentablemente la declaración del mismo es lo único que tenemos hasta el momento”, señaló.

Por eso, la familia solicita que quienes tengan imágenes, registros de cámaras o testimonios se comuniquen para aportar información que ayude a esclarecer el hecho.

Quién era Fernando

En su testimonio, Ariel también recordó a su hijo con palabras cargadas de dolor y orgullo. Contó que Fernando era un joven muy querido, dedicado al deporte y a sus estudios.

Mi hijo fue un gran hijo, se dedicaba al fútbol, era estudiante, era abanderado”, dijo. Además, explicó que cursaba electricidad domiciliaria e industrial, que practicaba defensa personal y que disfrutaba de compartir tiempo con sus amigos.

Le gustaba hacer muchas cosas, siempre fue colaborador”, agregó su padre. Y resumió su personalidad en una frase que hoy cobra una dimensión aún más profunda: “Si podía te daba una mano, y si no podía buscaba ayuda”.

La decisión que permitió salvar otras vidas

Pese a la tragedia, la familia decidió donar los órganos de Fernando. Para su padre, ese gesto estuvo directamente ligado a la forma de ser que tenía su hijo.

Mi hijo quedó como donante de órganos, a la cual se fueron los órganos para Formosa salvando cinco vidas”, contó.

Luego agregó: “Yo creo que se fue donando sus órganos a lo que él es: bien bondadoso y una persona maravillosa”.

Hoy, mientras exigen justicia, sus familiares también lo recuerdan como un joven amoroso, solidario y presente en la vida de quienes lo conocieron.

Cómo colaborar con la investigación

La familia Paredes pide a cualquier persona que haya visto el accidente o tenga datos que pueda ayudar a comunicarse al 3884674622, contacto de Ariel.

Buscan testigos, imágenes de cámaras de seguridad o cualquier información que permita reconstruir con mayor precisión qué pasó aquella noche en el acceso norte de El Carmen.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Salta: murió un nene de 5 años atropellado por el chofer del intendente de La Merced

"Hay cosas que no cierran": el abogado de la familia habló del accidente en avenida Savio

Buscan testigos de un accidente en Maimará: atropellaron a un hombre y se dieron a la fuga

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Lo que se lee ahora
El caño, Termas de Reyes.
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Amenaza de bomba en Jujuy.
Importante.

Dos amenazas en Jujuy en 48 horas: por qué no se puede decir la palabra bomba en aeropuertos

Crimen deljujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados
País.

Crimen del jujeño Fernando Reyes: declararon culpable a los tres acusados

Gimnasia de Jujuy.
Deportes.

Gimnasia de Jujuy lo dio vuelta, venció a Agropecuario y es puntero

El caño, Termas de Reyes.
Policiales.

Una mujer desbarrancó durante un trekking en Termas de Reyes y murió

Emiliano Entrizzi imputado.
Policiales.

Emiliano Endrizzi fue imputado por infundir temor público

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel