Dolor en la Liga Jujeña: falleció un jugador de 21 años

Fernando Joaquín Paredes era jugador del Club General Belgrano.

El fútbol jujeño atraviesa horas de tristeza tras conocerse el fallecimiento de Fernando Joaquín Paredes, jugador del Club Atlético General Belgrano que forma parte de la Liga Jujeña, noticia que generó dolor en el ámbito deportivo y entre quienes compartieron con él la vida dentro de la institución.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el club expresó su pesar por la partida del futbolista y lo recordó como parte de su familia deportiva. “El Club Atlético General Belgrano lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro jugador Fernando Joaquín Paredes, quien formaba parte de nuestra familia deportiva”, señalaron.

El joven tenía 21 años, categoría 2005 y formaba parte de la institución desde el año 2022. En los comentarios de las redes sociales, contaron que al jugador lo apodaban "Golosina" y era muy querido por todos.

"Q.E.P.D., a nuestro recordado "golosina" como lo llamaban sus amigos del club Belgrano, Dios te tenga en su gloria condolencias a la FLIA.", escribieron algunos allegados.

Embed Además, desde la institución acompañaron a sus seres queridos en este difícil momento. “Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, elevando una oración por su eterno descanso”, agregaron en el comunicado. Desde General Belgrano también remarcaron la huella que dejó Paredes en el club. “Su recuerdo permanecerá siempre en cada rincón de nuestro club”, expresaron, en una despedida cargada de dolor y respeto. En breves comunicarán donde se realizará el velorio para quienes quieran ir a despedirse.

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