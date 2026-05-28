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28 de mayo de 2026 - 13:57
Deportes.

Juan Manuel Cerúndolo bajó al N° 1 del mundo en Roland Garros

El argentino Juan Manuel Cerúndolo aprovechó el mal momento de Jannik Sinner para conseguir la victoria más importante de su carrera.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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Juan Manuel Cerúndolo superó en cinco sets a Jannik Sinner por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 en casi 4 horas de partido en el Torneo de Roland Garros, en una jornada marcada por el intenso calor en París.

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El N°1 del mundo se vio afectado por calambres, sumado a un golpe de calor, cuando se encaminaba al triunfo y Cerúndolo aprovechó el bajón del italiano para dar vuelta la historia.

Desde el triunfo de Juan Martín Del Potro a Rafael Nadal en el US Open 2018, que un argentino no podía derrotar al top 1 del ranking ATP.

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Desarrollo del partido histórico de Juan Manuel Cerúndolo

Sinner se llevó los dos primeros sets en el Court Philippe Chatrier sin pasar sobresaltos y marcando una clara superioridad sobre el argentino. El tercer parcial lo empezó de la misma forma hasta el 5-2, donde el juego sufrió un vuelco rotundo. El mejor del mundo empezó a sentirse mal, como afectado por el calor, y empezó a ceder puntos en forma consecutiva para quedar 5-4.

El italiano tuvo que ser atendido por los médicos, luego se marcó al vestuario y tras su regreso ya nada fue igual. Cerúndolo se quedó con el set por 7-5 y empezó a dominar las acciones, moviendo para todos lados a un rival que prácticamente no podía moverse con soltura.

Embed - Juan Manuel Cerúndolo bajó al N° 1 del mundo en Roland Garros

El argentino, de 24 años, aprovechó la situación para cerrar los dos siguientes sets por 6-1 y conseguir avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez en su carrera.

Tras el triunfo, Cerúndolo habló en el estadio para todo el público presente y expresó: “Tuve suerte, él merecía ganar el partido, no sé bien qué le pasaba, si eran calambres o qué. Espero que se recupere pronto”. A su vez, se ilusionó con seguir avanzando en el torneo: "Estoy muy feliz, voy a seguir intentando jugar mi mejor tenis, esta es mi mejor superficie, espero estar listo para el próximo partido”.

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