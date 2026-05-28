El video viral que eligió al mejor jugador de cada provincia: quién representa a Jujuy

La elección de Ariel “El Burrito” Ortega como el mejor jugador de Jujuy apareció en un video viral donde un influencer armó el mapa de los futbolistas más destacados de cada provincia argentina. Según su opinión y criterio, fue seleccionando a distintas figuras que marcaron una época o se destacaron en los últimos años dentro del fútbol nacional.

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En el caso de Jujuy, el nombre elegido fue Ariel “El Burrito” Ortega, uno de los futbolistas más emblemáticos que dio la provincia.

Ortega nació en Libertador General San Martín y construyó una extensa trayectoria en el fútbol argentino e internacional. En el país, vistió camisetas como las de River Plate , Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys y Defensores de Belgrano, entre otros equipos.

En el exterior, también tuvo pasos por clubes como Valencia C. F., U. C. Sampdoria y Parma F. C. En tanto, el "Burrito" disputó 87 partidos oficiales con la Selección Argentina, marcando 17 goles y participando en tres Copas del Mundo (1994, 1998 y 2002). Heredero de la mítica camiseta número 10, se destacó por su gambeta, su velocidad y su gran desequilibrio en espacios reducidos.

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Los mejores jugadores por provincia

El video generó repercusión en redes sociales porque propone un mapa futbolero con nombres destacados de distintas provincias argentinas. Entre los elegidos aparecen campeones del mundo, referentes históricos y jugadores que dejaron una marca importante en sus lugares de origen.

La lista de los mejores jugadores por provincia:

Córdoba: Mario Alberto Kempes

Tierra del Fuego: Nery Leyes

La Pampa: Carlos Mac Allister

Catamarca: Cata Díaz

Chubut: Gabriel Mercado

Neuquén: Marcos Acuña

Jujuy: Ariel Ortega

Santiago del Estero: René Orlando Houseman

Corrientes: Pepe Sand

Entre Ríos: Roberto Ayala

Tucumán: Exequiel Palacios

Buenos Aires: Alfredo Di Stéfano

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Un mapa que abrió el debate futbolero

Como suele ocurrir con este tipo de rankings, la elección de los mejores jugadores por provincia generó comentarios y debate entre los usuarios. En Jujuy, el nombre de Ariel Ortega volvió a aparecer como referencia inevitable cuando se habla de futbolistas surgidos de la provincia.

Además, el influencer continuó con una segunda parte del video, donde completó el mapa con las provincias que no habían aparecido en la primera entrega. Entre los nombres elegidos figuraron Lionel Andrés Messi por Santa Fe, Ramón Díaz por La Rioja, Juan Gilberto Funes por San Luis y Hugo Ibarra por Formosa.