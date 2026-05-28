Preocupación en Brasil: Neymar se lesionó y será baja por varias semanas

Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho, una dolencia que lo obligará a permanecer fuera de las canchas entre dos y tres semanas y que genera preocupación en la selección de Brasil a pocos días del inicio del Mundial 2026.
El informe médico oficial fue ratificado por el doctor de la Confederación Brasileña de Fútbol (Confederación Brasileña de Fútbol), Rodrigo Lasmar, luego de que se le realizara al jugador una resonancia magnética durante la concentración del equipo en Teresópolis.
Los estudios realizados por el cuerpo médico del seleccionado indicaron una lesión más seria de lo que había señalado el primer parte emitido por su club, el Santos FC, que inicialmente solo hablaba de un edema leve.
Crece la preocupación por Neymar: el jugador no participó del entrenamiento con la selección de Brasil y debió trasladarse a una clínica para realizarse nuevos estudios.
La participación de Neymar en el próximo torneo internacional mantiene en vilo al entorno del seleccionado. El habilidoso atacante del Santos FC no estuvo presente este miércoles en la primera práctica formal dirigida por Carlo Ancelotti y debió ser derivado de manera inmediata a un centro médico privado para someterse a estudios clínicos adicionales de carácter urgente.
Alarma en Brasil por la lesión de Neymar.
El estado físico de Neymar y las dudas en Brasil
La Confederación Brasileña de Fútbol difundió un breve comunicado en el que confirmó la situación del astro sudamericano, aunque decidió no aportar precisiones sobre la magnitud de su estado de salud.
Asimismo, la institución señaló que no emitirá nuevos reportes hasta que concluyan las evaluaciones médicas completas realizadas por el cuerpo médico.
Neymar fue diagnosticado con una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.
Es importante recordar que el exfutbolista del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain venía atravesando la recuperación de un edema en el gemelo sufrido el 17 de mayo durante el Brasileirão.
Si bien el cuerpo médico de su club había asegurado que llegaría en óptimas condiciones a la concentración en Teresópolis, esta ausencia médica repentina e inesperada volvió a encender las alarmas sobre la evolución de la lesión en la pantorrilla del dorsal número 10.
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