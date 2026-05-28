Mundial 2026: los cuatro países que jugarán su primera Copa del Mundo

Curazao tendrá un duro debut con Alemania en el grupo E del Mundial 2026.

Con la ampliación del formato a 48 selecciones del Mundial 2026, aumentaron las posibilidades de que más países accedan a disputar una Copa del Mundo , algo que ya capitalizaron Curazao , Cabo Verde , Jordania y Uzbekistán , que participarán por primera vez en el máximo torneo organizado por la FIFA .

En el caso de Curazao , se convirtió en una de las revelaciones de las Eliminatorias de la Concacaf , una región que además tuvo un camino más accesible debido a que los anfitriones — Estados Unidos , México y Canadá — ya contaban con su clasificación asegurada.

Finalizó la clasificación sin derrotas y superó en la tabla a Jamaica , Trinidad y Tobago y Bermudas . El pequeño territorio caribeño, ubicado a unos 50 kilómetros de la costa de Venezuela , forma parte del Reino de los Países Bajos .

El seleccionado es conducido por el neerlandés Dick Advocaat , quien con 78 años se convertirá en el director técnico de mayor edad en disputar una Copa del Mundo . Debido a su vínculo con el reino europeo, gran parte del plantel nació en los Países Bajos y solo un jugador es oriundo de la isla. Su estreno será exigente frente a Alemania , dentro del Grupo E , que también integran Costa de Marfil y Ecuador .

Cabo Verde y Uzbekistán: las otras relevaciones

Cabo Verde clasificado al Mundial 2026.

En las Eliminatorias africanas, Cabo Verde fue la gran revelación de su zona al finalizar por encima de Camerún, tras cosechar 7 victorias en 10 encuentros y apenas una derrota.

El país cuenta con una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados y es un archipiélago ubicado frente a la costa de Senegal. Su primera participación en una Copa del Mundo no será sencilla, ya que deberá medirse con España. Además, integrará el Grupo H junto a Arabia Saudita y Uruguay.

En la región asiática, Uzbekistán consiguió la clasificación en su zona eliminatoria por encima de Qatar, Corea del Norte y Emiratos Árabes Unidos.

Uzbekistán se clasificó al Mundial 2026.

El equipo es conducido por el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia 2006 y ganador del Balón de Oro ese mismo año. Integrará el Grupo K junto a Portugal, Congo y Colombia, y debutará ante el conjunto sudamericano el 17 de junio.

Jordania irá al grupo de Argentina en el Mundial 2026

Por su parte, Jordania quedó emparejada en el Grupo J con Argentina, Argelia y Austria. Su duelo frente al equipo dirigido por Lionel Scaloni será en la última fecha de la zona, el 27 de junio en la ciudad de Dallas.

Obtuvo su clasificación tras ubicarse en el segundo puesto de su grupo con 16 puntos, luego de registrar cuatro triunfos, cuatro igualdades y dos caídas. Corea del Sur finalizó como líder con 22 unidades, mientras que el resto de la zona estuvo integrado por Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

Jordania, el rival que puede incomodar a la selección argentina en el Mundial 2026.

El equipo es dirigido por el marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 y rápidamente marcó un hito al conseguir la primera clasificación histórica del país a una Copa del Mundo. A esto se suma que Jordania fue subcampeón de la Copa Árabe a fines de 2025, tras perder 3-2 frente a Marruecos en tiempo suplementario.