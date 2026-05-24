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24 de mayo de 2026 - 11:50
Deportes.

Escándalo en La Tablada: suspendieron un partido tras una brutal agresión

El encuentro entre El Cruce y Deportivo Palermo terminó en caos luego de un violento codazo que dejó a un jugador tendido en el piso. Hubo empujones, tensión en las tribunas y el árbitro decidió suspender el partido.

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Por  Verónica Pereyra
Partido suspendido en la Liga Jujeña&nbsp;

Partido suspendido en la Liga Jujeña 

Un nuevo hecho de violencia volvió a sacudir al fútbol jujeño. El partido entre El Cruce y Deportivo Palermo, correspondiente a la novena fecha del Torneo Apertura “Jesús ‘Gringo’ Flores”, fue suspendido en el entretiempo tras una agresión que generó indignación y un clima fuera de control en La Tablada.

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El violento momento que desató el escándalo

Todo ocurrió cerca de los 44 minutos del primer tiempo, cuando Facundo Quispe, jugador de El Cruce, habría impactado con un codazo en el rostro a Aran Soto, futbolista de Deportivo Palermo. Tras el golpe, el jugador visitante cayó al césped y debió ser asistido de urgencia.

Según denunciaron desde Palermo, en el estadio no había ambulancia disponible al momento del incidente, lo que aumentó todavía más la preocupación y el enojo de jugadores e hinchas.

Empujones, insultos y partido suspendido

Hasta ese momento, Deportivo Palermo ganaba 1 a 0 gracias a un penal convertido por Facundo González. Pero después de la agresión, el encuentro se descontroló: hubo discusiones, empujones entre futbolistas e incidentes con las parcialidades.

Frente al clima de tensión y falta de garantías, el árbitro Diego Martín Pereyra decidió suspender el partido antes del inicio del segundo tiempo.

La Liga Jujeña espera el informe arbitral

Ahora será el Tribunal de Disciplina de la Liga Jujeña de Fútbol el encargado de analizar el informe arbitral para determinar posibles sanciones y definir si el encuentro se da por finalizado o deberá completarse en otra fecha.

El episodio volvió a poner en debate la seguridad en las canchas del fútbol local y la necesidad de reforzar los controles y protocolos médicos durante los partidos.

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