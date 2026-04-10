Choque en el centro de San Salvador de Jujuy: hay tránsito demorado en Belgrano y Bustamante

La mañana de este viernes, que ya había comenzado con hechos viales en distintos puntos de la provincia , sumó un nuevo episodio en la capital jujeña: un colectivo del transporte público de pasajeros y un vehículo particular chocaron en la intersección de Belgrano y Bustamante .

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El siniestro ocurrió pasadas las 8:30 y, si bien no dejó víctimas ni daños de gravedad, sí provocó daños materiales y algunas complicaciones para circular por el sector.

Por causas que se intentan establecer, una unidad del transporte público y un automóvil particular colisionaron en una de las esquinas más transitadas de la ciudad.

Choque entre un colectivo y un auto en pleno centro

Choque entre un colectivo y un auto en pleno centro

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho no dejó personas heridas ni situaciones de mayor gravedad, aunque el impacto obligó a desplegar tareas de ordenamiento vehicular en la zona.

Tránsito demorado en la zona

Tras el choque, personal de Tránsito comenzó a trabajar en el lugar para organizar la circulación y evitar mayores complicaciones en una franja horaria de mucho movimiento en el centro de San Salvador de Jujuy.

Como consecuencia, se registraban demoras en arterias aledañas, por lo que se recomendaba circular con precaución mientras se normalizaba el tránsito.

Choque en en centro (1)

Una mañana con varios hechos viales

El choque en Belgrano y Bustamante se dio en una mañana marcada por distintos incidentes viales en la provincia. El más grave ocurrió sobre la Ruta Nacional 66, entre Perico y Palpalá, donde se registró un siniestro con una víctima fatal.

En ese contexto, el episodio del centro capitalino volvió a poner el foco en la circulación vehicular durante las primeras horas del día, especialmente en sectores de alta concentración de tránsito.