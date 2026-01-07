Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles 7 de enero, habrá un corte programado del servicio en nueve barrios de San Salvador de Jujuy, con duración de 24 horas y restauración paulatina. Además estarán disponibles los camiones cisterna en las zonas afectadas como así también una línea de WhatsApp para comunicarse.
Barrios afectados del corte de agua este miércoles 7 de enero
La suspensión impactará en los siguientes sectores durante todo el miércoles 7 de enero:
- Los Perales
- Chijra
- Campo Verde
- Bajo La Viña
- Alto La Viña
- Higuerillas
- Marcelino Vargas
- AMPUAP 5
- Las Moras
Cronograma del corte
El mismo tendrá inicio el miércoles 7 de enero, desde las 9 de la mañana durante todo el día, con restauración gradual en las primeras horas del jueves 8 de enero. Cabe aclarar que la normalización total se estima que sea a las 6 de la mañana, habiendo realizado los trabajos correspondientes de mejora.
Canal de WhatsApp y camiones cisterna para los barrios afectados
La empresa desplegará camiones cisterna las 24 horas (unidades K25, K28, K36, K40, K42 y Defensa Civil) para paliar la falta de suministro. Para consultas en tiempo real o solicitudes, contactar por WhatsApp al 388-4565229.
