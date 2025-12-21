Corte de agua este domingo en Los Alisos y El Ceibal: modalidad y horarios Corte de agua este domingo en Los Alisos y El Ceibal: modalidad y horarios

Una falla técnica en la estación de bombeo “Bombeo Navea” provocó inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos sectores de Jujuy durante la jornada de este domingo 21 de diciembre. Como consecuencia, el equipo quedó fuera de funcionamiento y se registraron problemas en la distribución del servicio.

Ante esta situación, personal de Agua Potable de Jujuy se encuentra trabajando en el lugar para realizar el reemplazo de la bomba afectada y normalizar el sistema a la brevedad en la zona de Los Alisos y El Ceibal.

image Trabajos de emergencias con interrupción del servicio de agua Fecha: Domingo 21/12

Horario: Hasta 12:00 hs

Zona: Los Alisos y El Ceibal

Una falla técnica en la estación Bombeo Navea provocó que el servicio se encuentre fuera funcionamiento. Ya se encuentra personal de

Agua Potable de Jujuy trabajando en su reemplazo. Zona Afectada Country Las Delicias, Ceibal Km 14,

Jardin de Los Alisos y Nuevo Alisos

