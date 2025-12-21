domingo 21 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025 - 11:16
Corte de agua este domingo en Los Alisos y El Ceibal: modalidad y horarios

Anunciaron que por una falla técnica, algunos sectores de Jujuy no tendrán agua este domingo 21 de diciembre. Conocé todos los detalles.

Maria Eugenia Burgos
Maria Eugenia Burgos
Una falla técnica en la estación de bombeo “Bombeo Navea” provocó inconvenientes en el suministro de agua potable en distintos sectores de Jujuy durante la jornada de este domingo 21 de diciembre. Como consecuencia, el equipo quedó fuera de funcionamiento y se registraron problemas en la distribución del servicio.

Ante esta situación, personal de Agua Potable de Jujuy se encuentra trabajando en el lugar para realizar el reemplazo de la bomba afectada y normalizar el sistema a la brevedad en la zona de Los Alisos y El Ceibal.

image

Trabajos de emergencias con interrupción del servicio de agua

  • Fecha: Domingo 21/12
  • Horario: Hasta 12:00 hs
  • Zona: Los Alisos y El Ceibal
  • Una falla técnica en la estación Bombeo Navea provocó que el servicio se encuentre fuera funcionamiento. Ya se encuentra personal de
  • Agua Potable de Jujuy trabajando en su reemplazo.

Zona Afectada

  • Country Las Delicias, Ceibal Km 14,
  • Jardin de Los Alisos y Nuevo Alisos

Rige alerta amarilla para Jujuy este domingo: a qué hora llega la lluvia
SMN.

Domingo con alerta por tormentas y posible granizo

Por  Maria Eugenia Burgos

