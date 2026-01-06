Cortes de agua en Alto Comedero y Tilcara: horarios y sectores afectados

Repararon el acueducto y el servicio de Agua se restablecerá gradualmente ( imagen ilustrativa)

Agua Potable de Jujuy informó que este martes 6 de enero se realizarán trabajos de emergencia tanto en Tilcara como en San Salvador de Jujuy, motivo por el cual el suministro de agua se verá afectado en distintos horarios y zonas.

Detalles de los cortes en Tilcara y Alto Comedero este 6 de enero Tilcara: corte total del servicio de 08:00 a 11:00 La empresa comunicó que en la zona centro de Tilcara se detectó una rotura en la cañería de impulsión (PVC 110) que conecta el bombeo Florida con el centro de la ciudad.

Por este motivo, se llevará adelante una intervención de emergencia y el servicio estará interrumpido entre las 08:00 y las 11:00.

agua corte Alto Comedero: baja presión entre las 09:00 y las 13:00 En la capital jujeña, el martes por la mañana se trabajará en Alto Comedero sobre Avenida Pachamama esquina Manzana 14, debido a la rotura detectada en un acueducto de 200 mm. El horario afectado será de 09:00 a 13:00.

La intervención provocará baja presión en los siguientes sectores de Alto Comedero: 18 Hectáreas

30 Hectáreas

150 Hectáreas

192 Viviendas Desde Agua Potable recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios y utilizar de manera racional sus reservas domiciliarias hasta que finalicen las tareas.

