martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 08:51
Atención.

Cortes de agua en Alto Comedero y Tilcara: horarios y sectores afectados

Informaron que tanto en Alto Comedero como en Tilcara llevarán a cabo trabajos que podrían afectar el suministro normal de agua. Enterate todos los detalles.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Repararon el acueducto y el servicio de Agua se restablecerá gradualmente ( imagen ilustrativa)

Repararon el acueducto y el servicio de Agua se restablecerá gradualmente ( imagen ilustrativa)

Detalles de los cortes en Tilcara y Alto Comedero este 6 de enero

Tilcara: corte total del servicio de 08:00 a 11:00

La empresa comunicó que en la zona centro de Tilcara se detectó una rotura en la cañería de impulsión (PVC 110) que conecta el bombeo Florida con el centro de la ciudad.

Por este motivo, se llevará adelante una intervención de emergencia y el servicio estará interrumpido entre las 08:00 y las 11:00.

agua corte

Alto Comedero: baja presión entre las 09:00 y las 13:00

En la capital jujeña, el martes por la mañana se trabajará en Alto Comedero sobre Avenida Pachamama esquina Manzana 14, debido a la rotura detectada en un acueducto de 200 mm. El horario afectado será de 09:00 a 13:00.

La intervención provocará baja presión en los siguientes sectores de Alto Comedero:

  • 18 Hectáreas
  • 30 Hectáreas
  • 150 Hectáreas
  • 192 Viviendas

Desde Agua Potable recomendaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios y utilizar de manera racional sus reservas domiciliarias hasta que finalicen las tareas.

