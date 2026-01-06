Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Corte de agua para este miércoles en San Salvador de Jujuy.

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles 7 de enero, habrá un corte programado del servicio en nueve barrios de San Salvador de Jujuy, con duración de 24 horas y restauración paulatina.

Barrios afectados del corte de agua este miércoles 7 de enero La suspensión impactará en los siguientes sectores durante todo el miércoles 7 de enero:

Los Perales

Chijra

Campo Verde

Bajo La Viña

Alto La Viña

Higuerillas

Marcelino Vargas

AMPUAP 5

Las Moras Cronograma del corte El mismo tendrá inicio el miércoles 7 de enero, desde las 9 de la mañana durante todo el día, con restauración gradual en las primeras horas del jueves 8 de enero. Cabe aclarar que la normalización total se estima que sea a las 6 de la mañana, habiendo realizado los trabajos correspondientes de mejora.

Canal de WhatsApp y camiones cisterna para los barrios afectados La empresa desplegará camiones cisterna las 24 horas (unidades K25, K28, K36, K40, K42 y Defensa Civil) para paliar la falta de suministro. Para consultas en tiempo real o solicitudes, contactar por WhatsApp al 388-4565229.

