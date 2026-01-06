martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 17:40
Importante.

Corte de agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Agua Potable informó del corte de este miércoles en varios barrios de la capital jujeña que durará 24 horas. Habrá camiones cisterna para las zonas afectadas.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Corte de agua para este miércoles en San Salvador de Jujuy.

Corte de agua para este miércoles en San Salvador de Jujuy.

Agua Potable de Jujuy informó que este miércoles 7 de enero, habrá un corte programado del servicio en nueve barrios de San Salvador de Jujuy, con duración de 24 horas y restauración paulatina.

Barrios afectados del corte de agua este miércoles 7 de enero

La suspensión impactará en los siguientes sectores durante todo el miércoles 7 de enero:

  • Los Perales

  • Chijra

  • Campo Verde

  • Bajo La Viña

  • Alto La Viña

  • Higuerillas

  • Marcelino Vargas

  • AMPUAP 5

  • Las Moras

Cronograma del corte

El mismo tendrá inicio el miércoles 7 de enero, desde las 9 de la mañana durante todo el día, con restauración gradual en las primeras horas del jueves 8 de enero. Cabe aclarar que la normalización total se estima que sea a las 6 de la mañana, habiendo realizado los trabajos correspondientes de mejora.

Canal de WhatsApp y camiones cisterna para los barrios afectados

La empresa desplegará camiones cisterna las 24 horas (unidades K25, K28, K36, K40, K42 y Defensa Civil) para paliar la falta de suministro. Para consultas en tiempo real o solicitudes, contactar por WhatsApp al 388-4565229.

