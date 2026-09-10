Argentina registra 14 suicidios por día: por qué hay que hablar del tema, prevención y dónde pedir ayuda

En Argentina, 5.209 personas murieron por suicidio durante 2025 , lo que representa un promedio de 14 muertes por día , es decir, más de una cada dos horas. Los datos surgen del Sistema Nacional de Información Criminal – Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad Nacional y muestran una tendencia creciente durante los últimos años.

Prevención. En 2025, hubo más de 5.000 suicidios en Argentina: los datos de Jujuy y dónde pedir ayuda

País. En 2025 los suicidios aumentaron 57,7% en Argentina: la tasa más alta de los últimos años

La comparación histórica permite dimensionar el aumento: en 2016 se registraron 2.897 víctimas , mientras que en 2025 el número ascendió a 5.209. En menos de una década, la cantidad anual quedó cerca de duplicarse.

La tasa nacional también alcanzó su nivel más alto de la serie iniciada en 2016. En 2024 había sido de 9,7 suicidios cada 100 mil habitantes , mientras que en 2025 subió a 11,8 cada 100 mil . Además, durante 2025 las muertes por suicidio superaron en cantidad a las provocadas por accidentes viales y homicidios sumadas , de acuerdo con los datos nacionales.

Hablar del suicidio de manera responsable es una herramienta de prevención. El Día Mundial para la Prevención del Suicidio , que se conmemora cada 10 de septiembre, busca justamente reducir el silencio y el estigma que muchas veces rodean estas situaciones, además de favorecer que las personas puedan expresar lo que están atravesando y pedir ayuda.

La conversación también puede ayudar a reconocer señales de alerta y acercar acompañamiento a tiempo. La Organización Mundial de la Salud remarca que el suicidio es un fenómeno multicausal, atravesado por factores individuales, sociales y culturales, y que puede prevenirse mediante acciones de apoyo, detección temprana y acceso a atención adecuada.

En un contexto en el que Argentina registró 5.209 muertes por suicidio durante 2025, especialistas y organismos de salud insisten en que abordar el tema con información, sin estigmatizar ni minimizar el sufrimiento, puede ser clave para que quienes atraviesan una situación crítica no lo hagan en soledad.

Más de 100 mil intentos, según una estimación de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, por cada persona adulta que muere por suicidio, existen más de 20 personas que realizan un intento.

Si esa relación se aplicara como referencia a las 5.209 muertes registradas en Argentina durante 2025, equivaldría a más de 104.000 intentos en un año, alrededor de 285 por día. Se trata de una estimación basada en la relación planteada por la OMS y no de un registro directo de intentos ocurridos en el país.

A nivel mundial, el organismo señala que más de 720 mil personas mueren por suicidio cada año. Especialistas remarcan que se trata de un fenómeno multicausal, atravesado por factores individuales, sociales y culturales.

Cada 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio busca promover la conversación, reducir el estigma y favorecer la detección de señales de alerta.

Suicidios en Argentina: la importancia de la prevención.

Las diferencias entre provincias

Las diferencias entre jurisdicciones fueron marcadas en 2025. Entre Ríos registró la tasa más alta, con 20,8 suicidios cada 100 mil habitantes, seguida por San Luis, con 18,9, y Salta, con 17,4.

En el otro extremo se ubicaron Río Negro, con 6,5; Neuquén, con 7,8; Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, con 8; Misiones, con 8,7; y Jujuy, con 9,3 suicidios cada 100 mil habitantes. La provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad absoluta, con 1.977 muertes, aunque su tasa fue de 11,9 cada 100 mil habitantes.

Teléfonos y lugares disponibles para pedir ayuda en Jujuy

-Atención telefónica de Salud Mental las 24hs 0800 888 4767: un operador atenderá y dará aviso al psicólogo de guardia quien llamará al consultante vía telefónica. Consulta, orientación, contención y coordinación para inicio de seguimiento y/o tratamiento.

-Emergencias en salud mental del Same 107 también cuenta con un equipo psicosocial para asistencia.

-Guardia de Salud Mental en hospital Wenceslao Gallardo (Palpalá)

-Guardia de Salud Mental del hospital Pablo Soria.

-Cualquier Centro de Atención Primaria de la Salud.

-Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud 4245541.

- Ingresando a este link y haciendo click en el botón de Salud Mental.

Señales de alerta

Prevención del suicidio.

-Habla acerca del suicidio; por ejemplo, hacer afirmaciones como «voy a matarme», «quisiera estar muerto» o «desearía no haber nacido».

-Obtiene los medios para atentar contra tu propia vida, cómo conseguir un arma o almacenar pastillas.

-Retraimiento de la vida social y deseo de estar solo.

-Tiene cambios de humor, como pasar de estar eufórico un día a estar profundamente desalentado al día siguiente.

-Se preocupa por la muerte, por el hecho de morir o por la violencia; desesperanza o impotencia ante una situación o aumenta el consumo de alcohol o de drogas.

-Sufre cambios en la rutina normal, por ejemplo, cambios en la alimentación y en los horarios de sueño.

-Regala sus pertenencias o dejar sus asuntos en orden cuando no existen motivos lógicos para hacerlo o se despide de las personas como si la despedida fuera definitiva.

Suicidio: recomendaciones de prevención

- Desde casa, desde la escuela, desde cada espacio, motivando a las personas para que hablen sobre cómo se sienten.

-Fomentando amistades y relaciones saludables, para que aprendan a manejar situaciones de estrés y dificultad, para que desarrollen habilidades que permitan para afrontar los problemas.

-Estar atentos es la forma de acompañar, el diálogo no es un interrogatorio, sino una herramienta que nos permite compartir un momento con el otro.

-Si la persona no accede a realizar un tratamiento no hay que obligarla. Seguir acompañando, mientras uno mismo realiza una consulta con un profesional.