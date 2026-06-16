Donar sangre en Jujuy: 20 minutos que pueden salvar hasta cuatro vidas

Donar sangre en Jujuy puede llevar apenas 20 minutos y ayudar a salvar hasta cuatro vidas , por eso durante junio se refuerza la campaña para promover la donación voluntaria, habitual y segura. En el Mes de la Donación de Sangre, el mensaje es simple pero enorme:

Salud. Donación de órganos en Jujuy: la mayoría de los pacientes espera un riñón

"un pequeño gesto puede cambiar por completo la historia de otra persona". "un pequeño gesto puede cambiar por completo la historia de otra persona".

Desde el Centro Regional de Hemoterapia remarcan que una persona que se acerca a donar entrega aproximadamente 450 mililitros de sangre , una cantidad que representa cerca del 10% del volumen total del cuerpo. Esa unidad puede ayudar a una, dos, tres y hasta cuatro personas que necesitan una transfusión.

"La unidad de sangre puede ayudar hasta cuatro personas" "La unidad de sangre puede ayudar hasta cuatro personas"

La sangre donada puede ser fundamental en cirugías, tratamientos oncológicos, partos complejos, accidentes, anemias severas y situaciones de emergencia. Por eso, la donación no debería aparecer solo cuando un familiar o conocido la necesita, sino como un hábito solidario y sostenido en el tiempo.

Donar sangre no lleva mucho tiempo

Uno de los datos más importantes para quienes todavía no se animan es que el proceso completo es breve. Desde que la persona completa la documentación hasta que finaliza la donación y puede retirarse, todo puede demorar cerca de 20 minutos.

“20 minutos de nuestra vida pueden ser la vida entera de otra persona” es una de las frases que mejor resume la importancia de donar. No hace falta disponer de toda una mañana ni atravesar un trámite complicado: con decisión, información y responsabilidad, la donación puede integrarse a la rutina.

“20 minutos de nuestra vida pueden ser la vida entera de otra persona” “20 minutos de nuestra vida pueden ser la vida entera de otra persona”

No hay que ir en ayunas

Otro punto clave es que no se debe donar sangre en ayunas. La recomendación es desayunar o comer algo liviano antes de concurrir, con bebidas como té, café, jugos o alimentos con bajo contenido graso. También es importante tomar líquidos y sentirse en buen estado general.

Si la persona va a donar por la tarde y ya almorzó, se recomienda esperar aproximadamente dos horas antes de acercarse. La idea no es ir sin comer, sino llegar en buenas condiciones para que la donación sea segura tanto para quien dona como para quien recibirá la sangre.

Cada cuánto se puede donar

La donación puede realizarse varias veces al año, siempre respetando los tiempos indicados y las condiciones de salud de cada persona. Desde Hemoterapia hacen hincapié en una meta posible: que cada jujeño done dos veces al año. Con ese compromiso, el impacto en el sistema de salud sería enorme.

La donación voluntaria, habitual y regular es considerada la más segura, porque permite contar con sangre disponible antes de que aparezca la urgencia. En salud, muchas veces no se trata de reaccionar tarde, sino de tener reservas listas para cuando alguien las necesita.

Centro Regional de Hemoterapia En el Centro Regional de Terapia se hace donación de sangre.

Dónde donar sangre en Jujuy

En San Salvador de Jujuy, las personas pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia, ubicado en Av. Ing. Carlos Snopek y Tte. 1° Bolzan, en Alto Comedero, de lunes a viernes de 7 a 17 horas.

Además, durante este mes se realizarán actividades y colectas en distintos puntos de la provincia. Está previsto recorrer localidades como Maimará, San Pedro y Ledesma, entre otros lugares del interior, para acercar la posibilidad de donar sangre a más jujeños. También se realizaron acciones de promoción en Tumbaya, en el marco del Trail Tumbaya, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de donar.

Lo más importante

Una donación de sangre es de aproximadamente 450 mililitros y puede ayudar a hasta cuatro personas .

y puede ayudar a . El proceso completo dura cerca de 20 minutos , desde la documentación hasta la finalización de la donación.

, desde la documentación hasta la finalización de la donación. No hay que ir en ayunas : se recomienda desayunar o comer liviano, tomar líquidos y evitar alimentos grasos.

: se recomienda desayunar o comer liviano, tomar líquidos y evitar alimentos grasos. Donar de manera voluntaria y habitual, al menos dos veces al año, ayuda a garantizar sangre segura y disponible.