Donar sangre: un acto de altruismo que puede salvar hasta cuatro vidas

Nota de opinión de OSPEDYC
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El lema de la campaña 2026, “Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas”, pone el acento en la dimensión más humana del gesto: cada donación es un acto de compasión, solidaridad y cuidado por los demás.
Nota de opinión de OSPEDYC
Cada 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para agradecer a los donantes voluntarios para recordar que la sangre no se compra ni se fabrica: la única forma de obtenerla es a través de la donación. El lema de la campaña 2026, “Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas”, pone el acento en la dimensión más humana del gesto: cada donación es un acto de compasión, solidaridad y cuidado por los demás.
Donar sangre es una de las expresiones más puras de altruismo: quien dona no sabe a quién ayudará ni espera nada a cambio. Cada unidad de sangre donada se separa en componentes —glóbulos rojos, plaquetas y plasma— que se destinan a pacientes oncológicos, personas accidentadas, cirugías complejas, trasplantes, partos con complicaciones y enfermedades crónicas. Más allá del impacto clínico, el beneficio más gratificante es profundamente humano y solidario: el saber que, con ese único y desinteresado acto, una sola donación tiene el poder de salvar hasta cuatro vidas.
“La donación voluntaria y habitual es el pilar de un sistema de salud seguro. No donamos para alguien en particular: donamos para que la sangre esté disponible cuando cualquiera de nosotros la necesite. Es un gesto simple, seguro, que demora menos de una hora y que expresa lo mejor de nuestra condición humana”, destacó la Dra. María Valeria El Haj, directora médica Nacional de OSPEDYC.
En Argentina, la mayor parte de las donaciones todavía se realizan por reposición, es decir, cuando un familiar o amigo lo necesita. El desafío es construir una cultura de donación voluntaria y repetida, que garantice disponibilidad de sangre segura durante todo el año y no solo ante la urgencia.
Pueden donar todas las personas que cumplan con estos requisitos básicos:
Entre una donación y otra deben transcurrir al menos 8 semanas: los hombres pueden donar hasta 4 veces por año y las mujeres hasta 3. Tomar medicación no siempre impide donar; en cada caso, un profesional realiza una entrevista confidencial y una evaluación previa que garantiza la seguridad tanto del donante como del receptor.
El procedimiento es sencillo y seguro: todo el material utilizado es estéril y descartable, no existe ningún riesgo de contraer enfermedades por donar, y el organismo recupera el volumen donado en pocas horas. Luego de la extracción solo se recomienda una buena hidratación y evitar esfuerzos físicos intensos durante el resto del día.
“Desde OSPEDYC alentamos a todos nuestros afiliados y a la comunidad a sumarse a este movimiento global: convertirse en donante voluntario y habitual es, literalmente, aportar una gota de humanidad”, finaliza la Dra. El Haj.
Acerca de OSPEDYC
OSPEDYC es una obra social de alcance nacional, con origen en UTEDYC, que brinda cobertura médica integral a más de 120.000 personas en todo el país a través de una red que incluye 10 Centros Médicos Propios. Además de su labor asistencial, desarrolla contenidos de salud elaborados junto a equipos médicos y profesionales especializados, con foco en la prevención, el diagnóstico temprano y el autocuidado, con el objetivo de acercar información clara y confiable a la comunidad. Más información en: www.ospedyc.org.ar
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