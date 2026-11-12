Gendarmería secuestró 13 camionetas robadas en Salta y una tenía pedido de captura en Jujuy

Gendarmería secuestró 13 vehículos durante controles en Salta. Uno tenía pedido por hurto en San Pedro de Jujuy. El valor total supera los $533 millones.

Un importante operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar 13 vehículos con pedidos judiciales por robo o hurto en distintos puntos del norte de Salta. Entre las unidades recuperadas se encontraba una Renault Duster que era buscada por un hecho ocurrido en San Pedro de Jujuy. Los procedimientos también permitieron encontrar elementos de uso policial y equipamiento de seguridad.

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Las actuaciones se desarrollaron en el marco de la Operación Plan Güemes y estuvieron a cargo de efectivos del Escuadrón 52 Tartagal, que realizaron controles sobre las rutas nacionales 34 y 81.

Los operativos se concentraron en sectores de Embarcación, Hickman, Coronel Juan Solá, Coronel Cornejo, Senda Hachada y Palo Flojal. En total, los vehículos y elementos incautados fueron valuados en $533.300.000.

Uno de los datos más relevantes para la provincia fue el hallazgo de una Renault Duster que registraba un pedido judicial por hurto en la ciudad de San Pedro de Jujuy. El vehículo fue detectado durante uno de los procedimientos realizados en Embarcación, Salta , donde los gendarmes verificaron los antecedentes de diferentes automóviles y camionetas.

En esa misma localidad, los efectivos encontraron otros dos vehículos con requerimientos judiciales:

Toyota Corolla Cross: tenía un pedido judicial por robo en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

Toyota Hilux: también registraba un requerimiento por robo en Lomas de Zamora.

Renault Duster: tenía un pedido por hurto en San Pedro de Jujuy.

En el caso de la Toyota Hilux, el conductor evadió el control de Gendarmería y escapó del lugar. Posteriormente, los efectivos localizaron la camioneta abandonada en inmediaciones del paraje La Quena. Por el momento, no se informó si el conductor logró ser identificado o detenido.

Encontraron chalecos policiales, una baliza y elementos de Gendarmería

Otro de los procedimientos se realizó en inmediaciones de Coronel Cornejo, donde los gendarmes secuestraron una Toyota SW4 que registraba un pedido judicial vigente y circulaba con patentes apócrifas. Durante la inspección también encontraron diferentes objetos vinculados con fuerzas de seguridad, cuyo origen y posible utilización deberán ser determinados en el marco de la investigación.

Entre los elementos incautados se encontraban:

Prendas de vestir.

Una baliza policial portátil.

Precintos plásticos.

Un birrete de Gendarmería Nacional.

Dos chalecos balísticos con identificaciones de la Policía de Salta.

Un portaplacas con placas balísticas sin numeración.

El hallazgo de estos elementos llamó la atención de los investigadores, especialmente por la presencia de identificaciones policiales y equipamiento de protección balística.

Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente si estos objetos estaban vinculados con otros delitos o si habían sido utilizados para simular pertenencia a alguna fuerza de seguridad.

Los vehículos secuestrados están valuados en más de $533 millones

Como resultado de los diferentes controles realizados sobre las rutas nacionales 34 y 81, Gendarmería Nacional informó el secuestro de 13 vehículos con requerimientos judiciales. El valor conjunto de las unidades y los elementos incautados fue estimado en $ 533.300.000

Los principales datos del operativo son:

Vehículos secuestrados: 13.

Fuerza interviniente: Gendarmería Nacional.

Unidad a cargo: Escuadrón 52 Tartagal.

Operativo: Plan Güemes.

Rutas controladas: nacionales 34 y 81.

Localidades y sectores: Embarcación, Hickman, Coronel Juan Solá, Coronel Cornejo, Senda Hachada y Palo Flojal.

Vehículo con pedido judicial en Jujuy: Renault Duster, por hurto en San Pedro.

Valor total de los secuestros: $533.300.000.

Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Garantías de Tartagal y de la Fiscalía Federal Descentralizada, organismos que continuarán con las medidas correspondientes para determinar las responsabilidades y avanzar con las investigaciones vinculadas a los vehículos recuperados.

El procedimiento también permitió detectar unidades buscadas por hechos denunciados en distintas jurisdicciones, entre ellas Buenos Aires y Jujuy, lo que pone de manifiesto la importancia de los controles sobre las rutas que conectan el norte argentino.