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2 de octubre de 2026 - 10:39
Jujuy.

Juan Jenefes: "Quiero ser intendente de San Salvador de Jujuy por el peronismo para el 2027"

Juan Jenefes adelantó además que buscará construir una propuesta amplia y con participación de distintos sectores.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Juan Jenefes.

Juan Jenefes.

El ex diputado provincial y actual dirigente del peronismo jujeño, Juan Jenefes, anunció su decisión de ser candidato a Intendente de San Salvador de Jujuy por el Partido Justicialista (PJ) en las elecciones del 2027.

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Jenefes explicó que viene trabajando desde hace aproximadamente un año en un proyecto para la ciudad y planteó la necesidad de construir una propuesta que trascienda los límites del justicialismo y convoque a distintos sectores.

Yo quiero ser intendente de San Salvador de Jujuy por el peronismo para el 2027”, dijo Jenefes y aclaró que su intención de representar al justicialismo no significa limitar la convocatoria a otros espacios políticos y sociales.

“Quiero ser el intendente de los vecinos, pero que diga que sea el intendente peronista para el 2027 no significa que no se abra la puerta a todos aquellos espacios que quieran una nueva ciudad”, sostuvo.

Proyectos para San Salvador de Jujuy

Juan Jenefes señaló que la decisión de postularse responde a un trabajo que comenzó tiempo atrás y que se desarrolla, entre otros ámbitos, desde la Fundación Jujuy 4.0, institución que preside.

Llevo un año trabajando en un proyecto para la ciudad”, explicó, y agregó que junto con la Fundación vienen desarrollando “ideas y proyectos para la ciudad”.

El dirigente planteó que uno de los principales objetivos de la propuesta será impulsar una transformación de San Salvador de Jujuy, a partir de una mirada que permita abordar tanto los avances como las cuestiones pendientes de la ciudad.

“Se hicieron cosas muy buenas durante los 20 años, cosas malas y hay cosas que no se hicieron. Por ahí veo a candidatos del mismo color político, pero tenemos que cambiar. Hay que buscar un cambio en la ciudad de San Salvador de Jujuy”, expresó.

De esta manera, Jenefes confirmó públicamente su intención de competir por la intendencia capitalina en 2027 y anticipó que buscará construir una propuesta amplia, con participación de distintos sectores y centrada en las necesidades de los vecinos de San Salvador de Jujuy.

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