Travesía Urbana: supervisan las obras en el cruce de Ruta 9 y 8 y estiman finalizarlas en enero

Avanzan las obras en el nudo vial que conecta la Ruta Nacional 9 con la Ruta Provincial 8, a la altura de Los Alisos. La intervención forma parte del proyecto Travesía Urbana y tiene como objetivo mejorar las condiciones de circulación en un sector que conecta a distintas localidades de Jujuy.

Jujuy. Ruta 9: circulación a media calzada en Av. La Quiaca en Alto Comedero por un siniestro vial

Los trabajos se concentran en el denominado nudo 8, una intersección que durante los últimos años fue escenario de numerosos accidentes de tránsito y que también presenta inconvenientes durante la temporada de lluvias.

Durante una recorrida por el sector, el gobernador Carlos Sadir informó que las tareas llevan 15 días de ejecución y adelantó que esperan finalizarlas durante la primera quincena de enero de 2027.

Uno de los principales objetivos de la intervención es mejorar las condiciones de seguridad vial en el cruce de ambas rutas, por donde circulan diariamente vehículos que se trasladan entre la capital jujeña y distintas localidades de la provincia.

“Este es un cruce muy peligroso, ha tenido innumerables accidentes en estos últimos años” “Este es un cruce muy peligroso, ha tenido innumerables accidentes en estos últimos años”

Señaló Sadir durante la recorrida.

La obra apunta a mejorar la infraestructura de la intersección y facilitar los desplazamientos de quienes utilizan estas vías para realizar actividades laborales, comerciales y cotidianas.

El crecimiento de las zonas residenciales cercanas también plantea la necesidad de adecuar la infraestructura vial a las demandas de circulación.

Los trabajos también contemplan mejoras en los desagües

Más allá de las modificaciones vinculadas al tránsito vehicular, el proyecto incluye intervenciones en el sistema de desagües, destinadas a mejorar el escurrimiento del agua durante las precipitaciones.

Se trata de otro de los problemas que presenta el sector, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando la acumulación de agua puede generar inconvenientes tanto para los automovilistas como para los habitantes de las zonas cercanas.

Según explicó el mandatario provincial, los trabajos contemplan el recorrido del agua y buscan solucionar algunos de los problemas de inundación registrados en distintos puntos del área.

Travesía Urbana: qué localidades están alcanzadas por las obras

La intervención en el cruce de las rutas 9 y 8 forma parte de un proyecto más amplio que contempla mejoras en la conectividad vial del Gran Jujuy, El Carmen, Los Alisos, Monterrico y San Antonio.

El crecimiento poblacional y la expansión residencial en estas localidades incrementan la necesidad de contar con una infraestructura que permita ordenar la circulación y garantizar condiciones más seguras para los conductores.

En este sentido, Sadir sostuvo que cada vez más personas eligen estas zonas para vivir, por lo que resulta necesario atender las demandas vinculadas al tránsito y la conectividad.

Cuándo finalizarían las obras en Los Alisos

De acuerdo con los plazos informados durante la recorrida, la intervención en el nudo vial podría estar concluida durante la primera quincena de enero de 2027.

Por el momento, no se precisaron detalles sobre el monto de inversión destinado a este sector ni se informó un porcentaje de avance de los trabajos.

De la recorrida participaron también el titular del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU), Pablo Civetta, y el titular de la empresa constructora JUMI S.R.L., Raúl Ulloa.