El Banco de Alimentos de Jujuy atraviesa un año complejo debido a la disminución en la cantidad de mercadería recuperada. La situación preocupa a la institución, ya que la demanda de asistencia alimentaria se mantiene e incluso registra un incremento.

Solidaridad. El Banco de Alimentos ayuda a más de 4 mil personas de escasos recursos de Jujuy

Jorge Guanuco, director ejecutivo del Banco de Alimentos, explicó que durante 2025 el objetivo fue recuperar 160 mil kilogramos de comida, mientras que para el cierre de 2026 estiman que no superarán los 120 mil kilos.

Uno de los principales factores que explican esta caída está relacionado con la actividad comercial de las grandes cadenas de supermercados, de donde proviene buena parte de los productos recuperados por la institución.

“Hoy ellos ya no compran tanto alimento ni se vende tanto, entonces escasea cada vez más y, por ende, se recupera menos”, explicó Guanuco.

Sin embargo, esta reducción no está acompañada por una disminución en la demanda. Según indicó, la cantidad de beneficiarios sigue siendo la misma o incluso mayor, lo que dificulta la tarea de asistencia.

El director también señaló que, ante el cierre de algunos comedores, sus beneficiarios se incorporan a otros espacios comunitarios para continuar recibiendo alimentos.

Campaña de Navidad: cada caja representa 50 platos de comida

En vísperas de las fiestas de fin de año, el Banco de Alimentos impulsa una campaña solidaria de venta de cajas navideñas, una iniciativa que se desarrolla a través de la red nacional de la institución.

El objetivo es recaudar fondos para cubrir los gastos de logística que implica la recuperación, el traslado y la distribución de alimentos durante todo el año.

“Una caja representa 50 platos de comida para todos los que los necesitan”, destacó Guanuco.

Quienes deseen colaborar pueden adquirir las cajas navideñas en el depósito del Banco de Alimentos, ubicado en calle Villafañe 968, en barrio Alberdi de San Salvador de Jujuy, o comunicarse directamente con la institución.