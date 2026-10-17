De la basura a casi 500 mil platos de comida: el rescate del Banco de alimentos de Jujuy

En Jujuy, miles de kilos de alimentos que antes terminaban en la basura hoy llegan a las mesas de quienes más los necesitan. En el marco de lo que fue el Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, el Banco de Alimentos de Jujuy dio a conocer el alcance de su tarea solidaria durante 2026.

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Jorge Guanuco, integrante de la institución, destacó que en lo que va del año lograron recuperar 160.000 kilogramos de alimentos que, de otra manera, podrían haber sido descartados.

"Solo el Banco de Alimentos de Jujuy, en lo que va en el transcurso del 2026, con 160.000 kilogramos que se recuperó y se rescató, podemos alimentar a la mitad de la población de Jujuy en casi 500.000 platos de comida" , expresó Guanuco al dimensionar el impacto del trabajo que realizan.

Una de las principales tareas del Banco de Alimentos consiste en recuperar productos que perdieron su valor comercial, pero que todavía conservan sus propiedades nutricionales y son aptos para el consumo.

Guanuco explicó que muchas veces los alimentos son descartados por errores de etiquetado, problemas en los envases o daños en sus embalajes, aunque el contenido continúa en buenas condiciones.

"Un envase de yogur que decía yogur de vainilla y era de frutilla, ese alimento históricamente se tira", ejemplificó.

Lo mismo ocurre con bolsas de arroz o fideos que sufren roturas, pero cuyo contenido no perdió su inocuidad. En esas situaciones interviene el Banco de Alimentos, que rescata los productos para que puedan ser aprovechados.

De esta manera, la organización cumple una doble función: reducir el desperdicio de comida y contribuir a la alimentación de sectores que necesitan asistencia.

Asisten a casi 50 comedores y brindan desayunos saludables a 167 niños

La nutricionista Liz Guerrero (MP 332) explicó que el trabajo de la institución también incluye programas destinados a mejorar la calidad de la alimentación durante la primera infancia.

Actualmente, el Banco de Alimentos brinda asistencia a casi 50 comedores de San Salvador de Jujuy y sus alrededores.

Además, desarrolla un programa de desayunos saludables mediante un trabajo conjunto entre UNICEF, la Red de Bancos de Alimentos de Argentina y la organización jujeña.

"Actualmente estamos asistiendo a 167 niños que están escolarizados de uno a cinco años con un desayuno saludable", señaló Guerrero.

La profesional destacó que la propuesta busca garantizar una alimentación adecuada para los más pequeños, priorizando productos naturales y evitando el consumo de azúcares agregados y alimentos ultraprocesados.

Este acompañamiento representa una herramienta importante para promover hábitos saludables desde los primeros años de vida.

Cómo colaborar con el Banco de Alimentos de Jujuy

En el Día Mundial de la Alimentación, la institución busca visibilizar la importancia de recuperar alimentos que todavía pueden consumirse y fortalecer el compromiso solidario de la comunidad.

Quienes deseen comunicarse con el Banco de Alimentos de Jujuy para conocer cómo colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes canales: