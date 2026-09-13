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13 de septiembre de 2026 - 09:59
Salud.

Quinoa: por qué recomiendan incorporarla a la alimentación y cómo prepararla

La quinoa es uno de los alimentos ancestrales de la región y puede incorporarse tanto en preparaciones dulces como saladas.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Quinoa.

Quinoa.

La quinoa forma parte de los alimentos regionales que pueden incorporarse a la alimentación cotidiana de distintas maneras. Hamburguesas, ensaladas, milanesas, flanes, alfajores y hasta preparaciones dulces son algunas de las alternativas para aprovechar este producto ancestral.

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En diálogo con Canal 4, la nutricionista Rosario Schirado explicó su valor nutricional y destacó que “nos aporta proteínas completas de origen vegetal, fibra y además es sin gluten, por lo que lo pueden utilizar personas que presentan celiaquía”.

La especialista señaló además que la fibra contribuye a generar saciedad y resaltó la versatilidad de este alimento. “No solamente la usamos para productos salados, sino que también para dulces. Lo que buscamos es que se hagan hábitos alimentarios saludables”, indicó.

Cómo preparar correctamente la quinoa

Uno de los pasos fundamentales antes de cocinarla es el lavado. Schirado explicó que la quinoa contiene naturalmente saponina, un compuesto que puede darle un sabor amargo a la preparación.

La importancia de comer quinoa.

La importancia de comer quinoa.

Es preferible lavarla como siete veces”, recomendó. Durante ese procedimiento, el agua puede salir inicialmente blanquecina y el lavado debe continuar hasta que se observe más transparente.

Una vez preparada, puede combinarse con diferentes alimentos. “Podemos hacer ensaladas con quinoa y aportarles otros tipos de verduras o frutas también, si es una preparación dulce”, explicó. También mencionó alternativas como anchi, flan, hamburguesas, milanesas, preparaciones a la napolitana y alfajores elaborados con harina de quinoa.

Un alimento regional para revalorizar

Schirado destacó que incorporar quinoa también permite volver a mirar los productos que se cultivan en Jujuy y el trabajo de quienes los producen.

Está bueno implementar o conocer estos alimentos regionales para poder aportarlos en nuestro día a día”, sostuvo, y remarcó que al momento de pensar una alimentación saludable también deben considerarse “el contexto, el lugar donde estamos, la cultura, la tradición y la parte económica”.

La nutricionista también puso el foco en productores y emprendedores que elaboran alimentos a partir de materias primas regionales. “Me parece importante no solo centrarnos en el alimento en sí, sino también revalorizar a los productores que nos dan esta materia prima”, expresó.

Para Schirado, conocer estos productos y las diferentes formas de prepararlos puede ayudar a incorporarlos con mayor frecuencia y, al mismo tiempo, valorar una parte importante de la producción y la cultura alimentaria de Jujuy.

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