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10 de octubre de 2026 - 19:25
País.

Día de la Madre 2026: los argentinos gastarán un promedio de 55 mil pesos según un informe

Un informe especial estima que los argentinos gastarán un promedio de $55.800 por regalo para el Día de la Madre.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
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A pocos días del Día de la Madre 2026, muchas familias argentinas comienzan a buscar regalos y comparar precios. En un contexto económico en el que el presupuesto sigue siendo una preocupación, un nuevo relevamiento de la consultora Focus Market revela cuánto se espera gastar y cuáles son las opciones más elegidas.

Según el estudio, el gasto promedio proyectado será de $55.800 por regalo, una cifra superior a los $46.500 estimados para 2025. Esto representa un incremento aproximado del 20% interanual, aunque no significa que todos los productos hayan aumentado en esa proporción.

Cuáles son los regalos más elegidos para el Día de la Madre

El informe muestra un cambio en las preferencias de los consumidores: las experiencias se consolidan como la primera opción para agasajar a las madres.

Las cenas, los desayunos a domicilio y las jornadas de spa concentran el 39% de las preferencias. En segundo lugar aparecen los productos de perfumería, cosmética y belleza, con el 17%, mientras que la indumentaria reúne el 12%.

También se destacan los productos informáticos, con el 9%; las flores y plantas, con el 6%; y el calzado, con el 5%.

Cuánto cuestan los regalos en 2026

El relevamiento de Focus Market comparó los precios de diferentes productos con los valores del año pasado.

  • Entre las alternativas analizadas aparecen:
  • Desayuno a domicilio: $62.000.
  • Circuito de spa: $171.800.
  • Pack de perfume nacional: $42.500.
  • Pack de perfume importado: $244.832.
  • Remera básica de algodón: $29.900.
  • Jean clásico: $96.900.
  • Zapatillas urbanas: $94.999.
  • Docena de rosas importadas: $80.000.
  • Tablet de primera marca: $469.999.

Los precios corresponden a productos de referencia incluidos en el estudio y pueden variar según el comercio, la marca y las promociones disponibles.

Dónde comprarán los argentinos

  • Los comercios tradicionales de cercanía continúan siendo el lugar más elegido para buscar regalos, con el 33% de las preferencias.
  • El comercio electrónico ocupa el segundo puesto, con el 25%, seguido por los shoppings, con el 21%. Más atrás aparecen los outlets, con el 11%, y los supermercados, con el 10%.
  • Dentro de las compras por internet, los marketplaces concentran el 40% de las preferencias, mientras que las tiendas online reúnen el 24% e Instagram el 19%.

El consumo, condicionado por los ingresos

Damián Di Pace, director de Focus Market, explicó que el Día de la Madre representa la segunda fecha comercial más importante del año y una oportunidad para mejorar las ventas minoristas.

Sin embargo, el informe llega en un escenario de consumo moderado. Según los datos de CAME citados por la consultora, las ventas minoristas crecieron un 0,5% interanual en septiembre, pero retrocedieron un 1,2% frente a agosto y acumulan una caída del 2,1% durante 2026.

De esta manera, el Día de la Madre 2026 encuentra a consumidores que buscan opciones para distintos presupuestos, mientras los comercios se preparan para una de las fechas de mayor movimiento del año.

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