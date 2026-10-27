Caso Nanci Godoy: qué se sabe y qué falta esclarecer sobre la desaparición de la maestra rural en Corrientes

La desaparición de Nanci Godoy mantiene abierta una investigación con rastrillajes, detenciones, testimonios y peritajes. La docente era directora suplente de la Escuela Rural Nº 626, en una zona de difícil acceso del departamento correntino de Esquina y, si bien la fiscalía sostiene que fue asesinada, todavía faltan respuestas sobre qué ocurrió, cuándo y dónde.

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Según la información aportada por la familia e incorporada a la investigación, Godoy llegó el 6 de octubre a la zona donde trabajaba y mantuvo una comunicación por WhatsApp al día siguiente.

El fiscal Javier Mosquera informó que un reporte de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) ubicó la última actividad del celular el 7 de octubre, alrededor de las 20:43 horas.

Además, Mosquera señaló que una testigo dijo haber visto a la maestra afuera de la escuela el 9 de octubre, cerca de las 15 horas, pero remarcó que “ese relato continúa bajo investigación”.

La denuncia se presentó el 15 de octubre

La familia denunció la desaparición después de varios días sin noticias. Las tormentas, los caminos anegados y la mala señal telefónica habían dificultado conocer sus movimientos.

Según manifestó el fiscal, cuando los investigadores inspeccionaron la escuela no encontraron signos visibles de violencia, pero tampoco estaban el celular ni el bolso donde Godoy guardaba sus pertenencias.

La Fiscalía investiga un presunto femicidio

Los fiscales Mosquera y María Andrea González apuntan a varios sospechosos, entre los que figura Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”. El 23 de octubre, el juez de Garantías Jorge Vallejos dispuso que Rosa Leguizamón, quien acompañaba a Godoy en sus traslados a caballo, y su pareja, Nahuel Rojas continúen en prisión preventiva hasta el juicio. Al día siguiente, también dispuso la prisión preventiva de Zarza y Dionisio Sandoval, un trabajador rural vinculado a la estancia, quienes se encuentran detenidos desde la noche del miércoles 21 de octubre.

Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple.

La Justicia dispuso que continúe la prisión preventiva de Sergio Nahuel Rojas y Rosa Leguizamón. Crédito: Ministerio Público Fiscal.

En todos los casos fundó la medida en el artículo 233 del Código Procesal Penal provincial y puso el acento en la gravedad institucional del hecho, en la necesidad de evitar riesgos procesales y en la de resguardar las diligencias probatorias en curso.

Las defensas cuestionaron los fundamentos de la medida y solicitaron alternativas a la detención, que no fueron otorgadas.

Qué no se sabe: dónde está Godoy y cómo habría ocurrido el hecho

La docente -a pesar de los intensos rastrillajes por tierra, agua y aire- no fue encontrada hasta la fecha y tampoco se pudo establecer el lugar, ni la mecánica del presunto crimen.

El fiscal informó el secuestro de 4 cuchillos y prendas con manchas rojizas durante un allanamiento, pero tampoco pudo establecer que estén vinculadas con la desaparición.

La coloración no confirma que se trate de sangre humana ni que exista una relación con Godoy, por lo que se aguardan resultados de las pericias que determinarán la naturaleza de las manchas y, si corresponde, se realizarán cotejos genéticos.

En una vivienda vinculada con Leguizamón, en la localidad de Sauce, se encontraron una campera negra y alpargatas que podrían pertenecer a Godoy, pero hasta el momento tampoco se pudo confirmar que sean de ella.

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Por Corrientes al Día