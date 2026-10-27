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27 de octubre de 2026 - 18:27
País.

Catamarca: advierten por desprendimientos de rocas en la Cuesta del Portezuelo

La Dirección de Vialidad de Catamarca alertó por desprendimientos de rocas sobre la ruta provincial 42, en un sector ubicado aproximadamente a 800 metros.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Catamarca: advierten por desprendimientos de rocas en la Cuesta del Portezuelo.&nbsp;

Catamarca: advierten por desprendimientos de rocas en la Cuesta del Portezuelo. 

A través de un comunicado, la Dirección de Vialidad de la Provincia de Catamarca advirtió sobre la caída de rocas en la ruta provincial 42. El incidente se registra a unos 800 metros antes del primer mirador de la Cuesta El Portezuelo.

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Catamarca: advierten por desprendimientos de rocas en la Cuesta del Portezuelo

La Dirección de Vialidad de Catamarca trabaja para retirar las rocas que cayeron sobre la Ruta Provincial N.º 42, en la zona de la Cuesta El Portezuelo.

El organismo advirtió sobre el riesgo de nuevos desprendimientos y solicitó extremar las precauciones al transitar por el sector. La actualización fue difundida este lunes 26 de octubre a las 21.

El sector afectado se encuentra aproximadamente 800 metros antes del primer mirador de la Cuesta El Portezuelo, de acuerdo con el informe de Vialidad Provincial. En ese punto se producen desprendimientos de rocas que ponen en riesgo la circulación.

Frente a los desprendimientos, equipos de Vialidad Provincial trabajan en el sector con maquinaria pesada para despejar el camino y facilitar el tránsito por la Cuesta El Portezuelo.

Ante la posibilidad de nuevas caídas de rocas, las autoridades solicitaron transitar con precaución por la Cuesta El Portezuelo, disminuir la velocidad y no detenerse en el tramo comprometido.

También insistieron en la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad y prestar atención a las condiciones del camino.

Catamarca: por qué se desprenden las rocas

Los derrumbes y las caídas de rocas son fenómenos frecuentes en los sectores montañosos de Catamarca, como la Cuesta El Portezuelo, La Cébila y la Cuesta del Clavillo.

Su aparición está vinculada a distintos factores, entre ellos las condiciones climáticas, la composición del suelo y las pronunciadas pendientes del terreno.

La acumulación de humedad en las zonas montañosas puede favorecer la inestabilidad de las laderas. Cuando el agua penetra en las grietas de las rocas, incrementa el peso de los materiales y modifica las condiciones de adherencia entre ellos, lo que aumenta la posibilidad de desprendimientos y deslizamientos.

Los cambios bruscos de temperatura afectan la estructura de las rocas y contribuyen a su desgaste con el paso del tiempo. La alternancia entre el calor del día y el frío de la noche puede generar fisuras que, al ampliarse, favorecen la fragmentación de los materiales y los desprendimientos en las laderas.

Las rutas catamarqueñas atraviesan sectores con laderas empinadas, donde las rocas sueltas pueden desplazarse con facilidad. La fuerza de gravedad, combinada con la inestabilidad del terreno, favorece los deslizamientos y aumenta el riesgo de que los materiales lleguen a la calzada.

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