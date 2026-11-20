Tras ocho años de espera, condenaron a Pity Álvarez a 12 años de prisión

Pity Álvarez fue condenado este viernes 20 de noviembre a 12 años de prisión por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 resolvió que el músico cumpla la pena bajo arresto domiciliario.

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El fallo llegó después de más de ocho años de un proceso judicial que atravesó numerosas postergaciones debido al estado de salud del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados. Los jueces Juan María Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro declararon culpable al cantante por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El músico participó de manera virtual desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado y cuestionó el pedido de condena de la Fiscalía: “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”, expresó antes de dejar la decisión en manos del tribunal.

Finalmente, decidió no conectarse durante la lectura del veredicto. El fiscal Sandro Abraldes había solicitado una condena de 18 años y seis meses de prisión, mientras que la querella pidió 11 años y dos meses . Por su parte, los abogados defensores reclamaron la absolución al sostener que el músico había actuado en legítima defensa.

“Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal” “Me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal”

El crimen por el que condenaron a Pity Álvarez

El homicidio ocurrió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, en Villa Lugano, donde Cristian Díaz murió tras una discusión con el cantante. Al día siguiente, el artista se presentó ante la Policía y reconoció públicamente su responsabilidad en la muerte de Díaz.

Desde entonces, la causa atravesó diferentes instancias judiciales y evaluaciones médicas que demoraron el inicio del juicio oral. Tras tres meses de debate, 20 audiencias y la declaración de alrededor de 40 testigos, el tribunal finalmente dictó la condena de 12 años de prisión.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán posteriormente.