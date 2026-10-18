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18 de octubre de 2026 - 12:44
Jujuy.

"Un bulto no siempre es cáncer": qué explicó un especialista en Jujuy

En Octubre Rosa, el médico Marcelo Delgado explicó por qué la mamografía es fundamental y qué posibilidades ofrece detectar el cáncer de mama a tiempo.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Durante una entrevista, el especialista remarcó que muchas mujeres esperan sentir dolor o descubrir un bulto para consultar, cuando el objetivo de los controles es precisamente encontrar alteraciones antes de que aparezcan síntomas.

Cáncer de mama: qué significa la cifra del 99%

“Cuanto más pequeña es, mucho mejor porque más chance de curarse tiene”, explicó Delgado al referirse a las lesiones mamarias. El médico señaló que las posibilidades de recuperación son muy elevadas cuando el diagnóstico se realiza a tiempo y mencionó una cifra del 99,9%.

Como referencia, los datos de la Sociedad Americana contra el Cáncer indican que la supervivencia relativa a cinco años supera el 99% cuando el cáncer de mama se encuentra localizado, es decir, cuando no se extendió fuera de la mama. Esto no significa que todos los cánceres de mama tengan una curación garantizada: el pronóstico depende del estadio, el tipo de tumor y otros factores clínicos.

“Cuanto más pequeña es, mucho mejor porque más chance de curarse tiene” “Cuanto más pequeña es, mucho mejor porque más chance de curarse tiene”

Por qué es importante hacerse una mamografía sin tener síntomas

“Lo ideal es que este nódulo o bulto o lesión mamaria sea diagnosticada cuando no se palpe” “Lo ideal es que este nódulo o bulto o lesión mamaria sea diagnosticada cuando no se palpe”

Delgado insistió en que una mujer no debe esperar a sentir un bulto para realizarse los estudios correspondientes. “Lo ideal es que este nódulo o bulto o lesión mamaria sea diagnosticada cuando no se palpe”, afirmó. Según explicó, la mamografía permite identificar lesiones muy pequeñas, incluso antes de que puedan detectarse mediante el tacto. Por eso, destacó su importancia como herramienta de detección temprana.

El profesional también recordó que los tumores pueden desarrollarse durante años antes de hacerse palpables, aunque ese tiempo varía según las características de cada lesión. La edad para comenzar los controles y su frecuencia deben definirse según las recomendaciones sanitarias vigentes y los antecedentes personales y familiares.

Mamografía. El estudio médico es fundamental para detectar el cáncer de mama a tiempo.

Mamografía. El estudio médico es fundamental para detectar el cáncer de mama a tiempo.

Tener un bulto en la mama no significa tener cáncer

Otro de los mensajes centrales de Delgado estuvo dirigido a evitar el miedo ante el hallazgo de una lesión.

“Tumor no es igual a cáncer” “Tumor no es igual a cáncer”

El especialista explicó que la palabra tumor se utiliza para describir una masa o un bulto, pero que no todas esas alteraciones son malignas. Por ese motivo, descubrir un nódulo no significa automáticamente recibir un diagnóstico de cáncer de mama. Sin embargo, cualquier cambio nuevo debe ser evaluado por un profesional.

Entre las señales que requieren consulta se encuentran los bultos en la mama o la axila, los cambios en la piel, las modificaciones del pezón y las secreciones anormales.

Octubre Rosa: la prevención empieza antes de sentir molestias

El mensaje del médico durante Octubre Rosa fue claro: los controles no deben depender de la aparición de síntomas.

La mamografía es una herramienta fundamental para detectar lesiones en etapas tempranas, mientras que la ecografía y otros estudios pueden complementar la evaluación cuando el profesional lo considere necesario.

El diagnóstico oportuno permite ampliar las opciones de tratamiento y mejorar considerablemente el pronóstico de las pacientes.

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