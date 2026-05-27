miércoles 27 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de mayo de 2026 - 08:03
Gastronomía.

Cómo se hace el dulce de papa del aire que llamó la atención en una feria jujeña

Durante una recorrida por la feria del pan casero de Yala, una cocinera mostró cómo prepara un dulce artesanal con papa del aire, un ingrediente que todavía muchos no conocen.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Dulce de Papa del Aire

Entre panes caseros, facturas y productos regionales, una receta llamó especialmente la atención durante una recorrida de Carlin y la Gente por la feria del pan casero de Yala. El motivo fue un ingrediente poco habitual para muchos: la papa del aire. “Son panes de leche o facturitas”, explicó la cocinera mientras mostraba los productos rellenos.

Lee además
¿cazuela de cayote?: el plato que sorprendio a carlin y desperto curiosidad en jujuy
Receta.

"¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy
soy analfabeta y con esto hice estudiar a mis hijos: la historia de una vendedora que emociono a carlin
Jujuy.

"Soy analfabeta y con esto hice estudiar a mis hijos": la historia de una vendedora que emocionó a Carlín

Pero lo que despertó la curiosidad apareció después. “Esto es con dulce de papa del aire”, contó y procedió a explicarle a Carlín cómo se hace y qué ingredientes lleva.

Cómo prepara el dulce de papa del aire

Ante la sorpresa de Carlín, la mujer explicó paso a paso cómo realiza la preparación artesanal. “A la papa le saco las semillas que tiene al medio, la licúo con dos naranjas y un limón”, detalló.

Luego explicó que separa el jugo y trabaja únicamente con la pulpa. “Lo cuelo y con la pulpa hago esta mermelada”, agregó la cocinera jujeña.El resultado termina siendo un dulce utilizado para rellenar panes y facturas caseras.

Un producto que todavía muchos no conocen

La cocinera contó que una gran parte de las personas que se acercan al puesto preguntan primero qué es la papa del aire. “Hay mucha gente que no la conoce”, aseguró.

Sin embargo, explicó que la curiosidad muchas veces termina transformándose en compra. “Preguntan y de a poco van comprando”, relató.

La feria del pan casero de Yala suele reunir productores, cocineros y emprendedores que ofrecen preparaciones artesanales y sabores típicos de la región, muchos de ellos ligados a recetas familiares y productos regionales poco conocidos fuera de Jujuy.

Embed - Cómo se hace el dulce de papa del aire que llamó la atención en una feria jujeña

Dónde ver Carlin y la Gente

Cada sábado desde las 13, Carlín Andrade recorre distintos rincones de Jujuy en busca de historias, personajes y situaciones que forman parte del día a día de la provincia. Desde ferias y barrios hasta comidas regionales y encuentros espontáneos, Carlin y la Gente propone una mirada cercana y bien jujeña.

El programa puede verse por la pantalla de Canal 4 y también en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube. Con la calle como escenario principal, cada emisión muestra esas pequeñas historias cotidianas que muchas veces terminan siendo las más recordadas.

Embed - CARLÍN Y LA GENTE | Mi nombre es Andradé Feria del Pan Casero

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

"¿Cazuela de cayote?": el plato que sorprendió a Carlin y despertó curiosidad en Jujuy

"Soy analfabeta y con esto hice estudiar a mis hijos": la historia de una vendedora que emocionó a Carlín

La lesión de Lionel Messi preocupa a los jujeños: "Puede salir todo bien o todo mal"

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en junio

Sin luz desde San Salvador de Jujuy a Tilcara por interrupción programada del servicio

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en junio

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Confirmaron el cronograma de pagos para estatales de Jujuy: cuándo cobran en junio

Estadio 23 de Agosto.
Deportes.

Racing vs Defensa y Justicia en Jujuy por Copa Argentina: día y horario

Gimnasia de Jujuy video
Deportes.

Copa Argentina confirmó la sede y cambio de horario para Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Hallaron a una pareja sin vida en Santa Rita: confirmaron la causa de muerte video
Jujuy.

Confirmaron la causa de muerte de la pareja hallada sin vida en Santa Rita

Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025
Policiales.

Encontraron el cuerpo de una jujeña que era buscada desde diciembre de 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel