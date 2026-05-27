Entre panes caseros, facturas y productos regionales, una receta llamó especialmente la atención durante una recorrida de Carlin y la Gente por la feria del pan casero de Yala. El motivo fue un ingrediente poco habitual para muchos: la papa del aire. “Son panes de leche o facturitas”, explicó la cocinera mientras mostraba los productos rellenos.

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Pero lo que despertó la curiosidad apareció después. “Esto es con dulce de papa del aire” , contó y procedió a explicarle a Carlín cómo se hace y qué ingredientes lleva.

Ante la sorpresa de Carlín, la mujer explicó paso a paso cómo realiza la preparación artesanal. “A la papa le saco las semillas que tiene al medio, la licúo con dos naranjas y un limón”, detalló.

Luego explicó que separa el jugo y trabaja únicamente con la pulpa. “Lo cuelo y con la pulpa hago esta mermelada” , agregó la cocinera jujeña.El resultado termina siendo un dulce utilizado para rellenar panes y facturas caseras.

Un producto que todavía muchos no conocen

La cocinera contó que una gran parte de las personas que se acercan al puesto preguntan primero qué es la papa del aire. “Hay mucha gente que no la conoce”, aseguró.

Sin embargo, explicó que la curiosidad muchas veces termina transformándose en compra. “Preguntan y de a poco van comprando”, relató.

La feria del pan casero de Yala suele reunir productores, cocineros y emprendedores que ofrecen preparaciones artesanales y sabores típicos de la región, muchos de ellos ligados a recetas familiares y productos regionales poco conocidos fuera de Jujuy.

Embed - Cómo se hace el dulce de papa del aire que llamó la atención en una feria jujeña

Dónde ver Carlin y la Gente

Cada sábado desde las 13, Carlín Andrade recorre distintos rincones de Jujuy en busca de historias, personajes y situaciones que forman parte del día a día de la provincia. Desde ferias y barrios hasta comidas regionales y encuentros espontáneos, Carlin y la Gente propone una mirada cercana y bien jujeña.

El programa puede verse por la pantalla de Canal 4 y también en vivo a través del streaming de El Cuatro en YouTube. Con la calle como escenario principal, cada emisión muestra esas pequeñas historias cotidianas que muchas veces terminan siendo las más recordadas.