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20 de agosto de 2026 - 10:01
Rugby.

Los Pumas realizarán un entrenamiento a puertas abiertas en Jujuy

Los Pumas realizarán este sábado un entrenamiento abierto y gratuito en el estadio 23 de Agosto. El público podrá ver de cerca al seleccionado.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Los Pumas&nbsp; - Mateo Carreras con la ovalada en su poder ante Australia en Sídney. Getty

Los Pumas  - Mateo Carreras con la ovalada en su poder ante Australia en Sídney. Getty

Los fanáticos del rugby tendrán una oportunidad especial para ver de cerca a Los Pumas en Jujuy. El seleccionado argentino realizará el sábado 22 de agosto un entrenamiento abierto al público en el estadio 23 de Agosto, con entrada libre y gratuita, como parte de su preparación para enfrentar a Australia una semana después.

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La práctica se desarrollará de 10 a 12 y estarán habilitados sectores de plateas y populares. La propuesta permitirá que los asistentes observen el entrenamiento del plantel argentino antes del test match ante los Wallabies.

Cuándo será el entrenamiento abierto de Los Pumas en Jujuy

El encuentro con los hinchas será el sábado 22 de agosto en el estadio 23 de Agosto, apenas un día después de la llegada del seleccionado argentino a la provincia.

  • Día: sábado 22 de agosto.
  • Horario: de 10 a 12.
  • Lugar: estadio 23 de Agosto.
  • Entrada: libre y gratuita.
  • Sectores habilitados: plateas y populares.

Los aficionados podrán ingresar al estadio para observar la práctica y compartir un momento con los integrantes del seleccionado. Se prevé que durante la actividad pueda realizarse un intercambio activo entre Los Pumas y el público el público jujeño.

Los Pumas llegan este viernes a Jujuy

La delegación argentina tiene previsto arribar a Jujuy el viernes 21 de agosto y comenzar al día siguiente con los trabajos en la provincia.

Será la tercera visita del seleccionado nacional de rugby a Jujuy, en esta oportunidad como parte de la preparación para uno de los partidos internacionales más importantes que tendrá la provincia durante 2026.

La estadía permitirá que el plantel se adapte con varios días de anticipación y desarrolle su planificación antes del compromiso internacional.

Los Pumas en Jujuy (imagen de archivo)

Los Pumas en Jujuy (imagen de archivo)

Los Pumas vs. Australia en el 23 de Agosto

El objetivo central de la concentración será el partido frente a Australia, que se disputará el sábado 29 de agosto en Jujuy.

Los Wallabies llegarán primero a Buenos Aires el domingo 23 y posteriormente viajarán a Jujuy, donde su arribo está previsto para el miércoles 26 de agosto. Junto al seleccionado australiano también llegará un contingente de más de 200 personas que habitualmente acompaña al equipo.

De esta manera, Jujuy comenzará a vivir desde este fin de semana la previa del test match, pero con un primer evento pensado directamente para los hinchas: dos horas para ver entrenar a Los Pumas de manera gratuita en el mismo estadio donde enfrentarán a Australia.

  • Los Pumas llegarán a Jujuy el viernes 21 de agosto.
  • Entrenarán a puertas abiertas el sábado 22.
  • La práctica será de 10 a 12 en el estadio 23 de Agosto.
  • La entrada será libre y gratuita.
  • Argentina enfrentará a Australia el sábado 29 de agosto en Jujuy.

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