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4 de septiembre de 2026 - 10:29
Jujuy.

FNE 2026: Palpalá, Humahuaca y Tilcara eligen a sus representantes departamentales

Este viernes se realizarán tres elecciones departamentales en distintos puntos de Jujuy para la FNE 2026.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Candidatas de Tilcara para&nbsp; la FNE 2026.

Candidatas de Tilcara para  la FNE 2026.

En el marco de la FNE 2026, este viernes se vivirán tres nuevas elecciones de representantes estudiantiles en Jujuy. Humahuaca, Palpalá y Tilcara tendrán sus respectivas jornadas para elegir a quienes representarán a cada departamento durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Las propuestas se desarrollarán en distintos escenarios y contarán con la participación de estudiantes de numerosas instituciones educativas. En Palpalá se elegirá a la nueva soberana departamental, mientras que en Humahuaca y Tilcara también se elegirá al Chico 10.

Elección Departamental de Palpalá

La elección de la representante departamental de Palpalá comenzará a las 20, en el Estadio Olímpico de Palpalá. Once candidatas participarán de la elección para convertirse en la nueva soberana departamental.

El evento podrá seguirse en vivo a través de Canal 4 de Jujuy para los abonados de El Cuatro.

Las candidatas

  • Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá
  • Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón
  • Ivana Guebara – Comercial 2 “Manuel Belgrano”
  • Morena Navarro – Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas”
  • Bianca Zúñiga – Escuela de Educación Técnica 1 “General Savio”
  • Catalina Orellano Arias – Colegio FASTA San Alberto Magno
  • Fiorella Rodríguez – Secundario 5
  • Victoria Dietz – Colegio N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”
  • Giovanna Fuste – Secundario 2 de Las Escaleras
  • Yanay Loza – Agrotécnica N° 1 de El Brete
  • Bárbara Escalada – Secundario de Artes N° 53

Elección Departamental de Humahuaca

En el departamento Humahuaca, la elección será desde las 14, en la Avenida Kennedy de Tres Cruces.

La jornada tendrá una particularidad: por primera vez la elección departamental no se realizará en la ciudad de Humahuaca. En esta oportunidad, la organización estará a cargo del Secundario 28 de Tres Cruces.

Participarán representantes de los distintos colegios del departamento y se elegirán tanto la Embajadora Departamental como el Chico 10.

La jornada contará además con música en vivo de DJ Transa y La Sonora Imbatible.

Candidatas

  • Abril Garzón – Secundario 28 de Tres Cruces
  • Jennifer Quispe – Polimodal 8 de Humahuaca
  • Mariana Rodríguez – Escuela Normal de Humahuaca
  • Tatiana Paredes – Secundario 25 de Humahuaca
  • María Mendoza – Agrotécnica 3 de Humahuaca
  • Abigail Ignacio – Secundario 44 de Varas
  • Celina Soraide – Secundario 26 de Uquía
  • Selene Velázquez – Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen
  • Yoselin Barconte – Técnica 1 de Mina Aguilar
  • Ruth Mamaní – Bachillerato 12 de El Aguilar

Candidatos a Chico 10

  • Cristian Torres – Secundario 28 de Tres Cruces
  • Esteban Alancay – Polimodal 8 de Humahuaca
  • Carlos Zamboni – Escuela Normal de Humahuaca
  • Lautaro Cari – Secundario 25 de Humahuaca
  • Lautaro Martínez – Agrotécnica 3 de Humahuaca
  • Mauro Tolay – Secundario 44 de Varas
  • Jorge Cari – Secundario 26 de Uquía
  • Fabricio Cruz – Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen
  • Daniel Arias – Técnica 1 de Mina Aguilar
  • Yamil Gregorio – Bachillerato 12 de El Aguilar
Candidatas de Humahuaca para la FNE 2026.

Candidatas de Humahuaca para la FNE 2026.

Elección Departamental de Tilcara

El departamento Tilcara también tendrá su elección este viernes. La actividad comenzará a las 18, en el Colegio Polimodal 6 de Huacalera.

Durante la jornada se elegirán la Embajadora Departamental y el Chico 10, quienes tendrán la responsabilidad de representar a Tilcara en las actividades de la FNE 2026.

El evento contará con espectáculos musicales en vivo a cargo de La Sonora Imbatible y Tunay.

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