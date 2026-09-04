FNE 2026: Palpalá, Humahuaca y Tilcara eligen a sus representantes departamentales

En el marco de la FNE 2026 , este viernes se vivirán tres nuevas elecciones de representantes estudiantiles en Jujuy. Humahuaca, Palpalá y Tilcara tendrán sus respectivas jornadas para elegir a quienes representarán a cada departamento durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Las propuestas se desarrollarán en distintos escenarios y contarán con la participación de estudiantes de numerosas instituciones educativas. En Palpalá se elegirá a la nueva soberana departamental, mientras que en Humahuaca y Tilcara también se elegirá al Chico 10 .

La elección de la representante departamental de Palpalá comenzará a las 20 , en el Estadio Olímpico de Palpalá . Once candidatas participarán de la elección para convertirse en la nueva soberana departamental.

El evento podrá seguirse en vivo a través de Canal 4 de Jujuy para los abonados de El Cuatro.

Las candidatas

Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá

– Colegio Modelo Palpalá Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón

– Colegio Sagrado Corazón Ivana Guebara – Comercial 2 “Manuel Belgrano”

– Comercial 2 “Manuel Belgrano” Morena Navarro – Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas”

– Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas” Bianca Zúñiga – Escuela de Educación Técnica 1 “General Savio”

– Escuela de Educación Técnica 1 “General Savio” Catalina Orellano Arias – Colegio FASTA San Alberto Magno

– Colegio FASTA San Alberto Magno Fiorella Rodríguez – Secundario 5

– Secundario 5 Victoria Dietz – Colegio N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”

– Colegio N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” Giovanna Fuste – Secundario 2 de Las Escaleras

– Secundario 2 de Las Escaleras Yanay Loza – Agrotécnica N° 1 de El Brete

– Agrotécnica N° 1 de El Brete Bárbara Escalada – Secundario de Artes N° 53

Elección Departamental de Humahuaca

En el departamento Humahuaca, la elección será desde las 14, en la Avenida Kennedy de Tres Cruces.

La jornada tendrá una particularidad: por primera vez la elección departamental no se realizará en la ciudad de Humahuaca. En esta oportunidad, la organización estará a cargo del Secundario 28 de Tres Cruces.

Participarán representantes de los distintos colegios del departamento y se elegirán tanto la Embajadora Departamental como el Chico 10.

La jornada contará además con música en vivo de DJ Transa y La Sonora Imbatible.

Candidatas

Abril Garzón – Secundario 28 de Tres Cruces

– Secundario 28 de Tres Cruces Jennifer Quispe – Polimodal 8 de Humahuaca

– Polimodal 8 de Humahuaca Mariana Rodríguez – Escuela Normal de Humahuaca

– Escuela Normal de Humahuaca Tatiana Paredes – Secundario 25 de Humahuaca

– Secundario 25 de Humahuaca María Mendoza – Agrotécnica 3 de Humahuaca

– Agrotécnica 3 de Humahuaca Abigail Ignacio – Secundario 44 de Varas

– Secundario 44 de Varas Celina Soraide – Secundario 26 de Uquía

– Secundario 26 de Uquía Selene Velázquez – Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen

– Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen Yoselin Barconte – Técnica 1 de Mina Aguilar

– Técnica 1 de Mina Aguilar Ruth Mamaní – Bachillerato 12 de El Aguilar

Candidatos a Chico 10

Cristian Torres – Secundario 28 de Tres Cruces

– Secundario 28 de Tres Cruces Esteban Alancay – Polimodal 8 de Humahuaca

– Polimodal 8 de Humahuaca Carlos Zamboni – Escuela Normal de Humahuaca

– Escuela Normal de Humahuaca Lautaro Cari – Secundario 25 de Humahuaca

– Secundario 25 de Humahuaca Lautaro Martínez – Agrotécnica 3 de Humahuaca

– Agrotécnica 3 de Humahuaca Mauro Tolay – Secundario 44 de Varas

– Secundario 44 de Varas Jorge Cari – Secundario 26 de Uquía

– Secundario 26 de Uquía Fabricio Cruz – Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen

– Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen Daniel Arias – Técnica 1 de Mina Aguilar

– Técnica 1 de Mina Aguilar Yamil Gregorio – Bachillerato 12 de El Aguilar

Candidatas de Humahuaca para la FNE 2026.

Elección Departamental de Tilcara

El departamento Tilcara también tendrá su elección este viernes. La actividad comenzará a las 18, en el Colegio Polimodal 6 de Huacalera.

Durante la jornada se elegirán la Embajadora Departamental y el Chico 10, quienes tendrán la responsabilidad de representar a Tilcara en las actividades de la FNE 2026.

El evento contará con espectáculos musicales en vivo a cargo de La Sonora Imbatible y Tunay.