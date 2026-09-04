FNE 2026: Palpalá, Humahuaca y Tilcara eligen a sus representantes departamentales

En el marco de la FNE 2026, este viernes se vivirán tres nuevas elecciones de representantes estudiantiles en Jujuy. Humahuaca, Palpalá y Tilcara tendrán sus respectivas jornadas para elegir a quienes representarán a cada departamento durante la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Las propuestas se desarrollarán en distintos escenarios y contarán con la participación de estudiantes de numerosas instituciones educativas. En Palpalá se elegirá a la nueva soberana departamental, mientras que en Humahuaca y Tilcara también se elegirá al Chico 10.
Elección Departamental de Palpalá
La elección de la representante departamental de Palpalá comenzará a las 20, en el Estadio Olímpico de Palpalá. Once candidatas participarán de la elección para convertirse en la nueva soberana departamental.
El evento podrá seguirse en vivo a través de Canal 4 de Jujuy para los abonados de El Cuatro.
Las candidatas
- Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá
- Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón
- Ivana Guebara – Comercial 2 “Manuel Belgrano”
- Morena Navarro – Bachillerato 22 “Héroes de Malvinas”
- Bianca Zúñiga – Escuela de Educación Técnica 1 “General Savio”
- Catalina Orellano Arias – Colegio FASTA San Alberto Magno
- Fiorella Rodríguez – Secundario 5
- Victoria Dietz – Colegio N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento”
- Giovanna Fuste – Secundario 2 de Las Escaleras
- Yanay Loza – Agrotécnica N° 1 de El Brete
- Bárbara Escalada – Secundario de Artes N° 53
Elección Departamental de Humahuaca
En el departamento Humahuaca, la elección será desde las 14, en la Avenida Kennedy de Tres Cruces.
La jornada tendrá una particularidad: por primera vez la elección departamental no se realizará en la ciudad de Humahuaca. En esta oportunidad, la organización estará a cargo del Secundario 28 de Tres Cruces.
Participarán representantes de los distintos colegios del departamento y se elegirán tanto la Embajadora Departamental como el Chico 10.
La jornada contará además con música en vivo de DJ Transa y La Sonora Imbatible.
Candidatas
- Abril Garzón – Secundario 28 de Tres Cruces
- Jennifer Quispe – Polimodal 8 de Humahuaca
- Mariana Rodríguez – Escuela Normal de Humahuaca
- Tatiana Paredes – Secundario 25 de Humahuaca
- María Mendoza – Agrotécnica 3 de Humahuaca
- Abigail Ignacio – Secundario 44 de Varas
- Celina Soraide – Secundario 26 de Uquía
- Selene Velázquez – Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen
- Yoselin Barconte – Técnica 1 de Mina Aguilar
- Ruth Mamaní – Bachillerato 12 de El Aguilar
Candidatos a Chico 10
- Cristian Torres – Secundario 28 de Tres Cruces
- Esteban Alancay – Polimodal 8 de Humahuaca
- Carlos Zamboni – Escuela Normal de Humahuaca
- Lautaro Cari – Secundario 25 de Humahuaca
- Lautaro Martínez – Agrotécnica 3 de Humahuaca
- Mauro Tolay – Secundario 44 de Varas
- Jorge Cari – Secundario 26 de Uquía
- Fabricio Cruz – Polimodal 5 de Hipólito Yrigoyen
- Daniel Arias – Técnica 1 de Mina Aguilar
- Yamil Gregorio – Bachillerato 12 de El Aguilar
Candidatas de Humahuaca para la FNE 2026.
Elección Departamental de Tilcara
El departamento Tilcara también tendrá su elección este viernes. La actividad comenzará a las 18, en el Colegio Polimodal 6 de Huacalera.
Durante la jornada se elegirán la Embajadora Departamental y el Chico 10, quienes tendrán la responsabilidad de representar a Tilcara en las actividades de la FNE 2026.
El evento contará con espectáculos musicales en vivo a cargo de La Sonora Imbatible y Tunay.
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