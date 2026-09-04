Rinconada eligió a Jocelyn Vázquez como embajadora para la FNE 2026

Rinconada ya tiene a su nueva embajadora departamental para la Fiesta Nacional de los Estudiantes FNE 2026. En una noche llena de música, color, tradición y emoción, Jocelyn Vázquez fue coronada como representante del departamento, acompañada por estudiantes, docentes, familias y vecinos que llegaron desde distintas comunidades.
La celebración tuvo todo el espíritu de la FNE: alegría estudiantil, hinchadas, mascotas, bailes, abrazos y mucha identidad puneña. Jóvenes de diferentes instituciones participaron de una jornada especial, donde la fiesta volvió a demostrar que también se vive con fuerza en cada rincón de la provincia.
Una noche con música, tradición y emoción
La apertura estuvo a cargo de jóvenes de Sentimiento Rinconadeño, acompañados por docentes y estudiantes del Colegio Polimodal N° 4. La presentación incluyó una alegoría dedicada a la Pachamama y un carnavalito interpretado por jóvenes de la localidad.
Luego, el Secundario Rural N° 1 presentó una propuesta artística de cumbia sureña, mientras que las hinchadas también tuvieron su momento especial. En esta edición, el reconocimiento a la mejor hinchada quedó en manos del Secundario N° 8.
La fiesta reunió a estudiantes, docentes, familias y vecinos, además de jóvenes que llegaron desde distintas localidades para acompañar a las candidatas. Fue una noche marcada por el encuentro, la participación y el orgullo de representar a cada comunidad.
La corte de Rinconada para la FNE 2026
Tras las presentaciones artísticas llegó el momento más esperado: la elección de las nuevas representantes. La corte departamental quedó conformada de la siguiente manera:
- Embajadora: Jocelyn Vázquez.
- Primera Princesa: Milagros Flores, del Secundario N° 12 de Santo Domingo.
- Segunda Princesa: Solange Llampa, del Secundario N° 8 de Lagunillas del Farallón.
- Primera Dama de Honor: Mailen Llampa, del Secundario N° 12 de Nuevo Pirquitas.
- Segunda Dama de Honor: Yaquelina Tolaba, de la Escuela Rural N° 1 de Santo Domingo.
- Chico 10: Jesús Llampa, del Secundario N° 8 de Lagunillas del Farallón.
En total, fueron elegidos seis embajadores y representantes, entre la embajadora departamental, las integrantes de la corte y el Chico 10.
“Fue una experiencia única que después va a quedar en su recuerdo" “Fue una experiencia única que después va a quedar en su recuerdo"
El trabajo de la comunidad
El director del Colegio Polimodal N° 4, Javier Cáceres, destacó el compromiso de estudiantes, docentes y familias durante la preparación de la fiesta. Según contó, el trabajo comenzó dos meses antes, con la búsqueda de ideas, la construcción del escenario y la organización de las distintas propuestas artísticas.
“Fue una experiencia única que después va a quedar en su recuerdo”, expresó Cáceres, quien invitó a los estudiantes a vivir estos momentos con alegría y de manera sana.
Por su parte, el comisionado municipal Gerardo Alanoca agradeció el acompañamiento de las familias y de los jóvenes que llegaron desde otras localidades. Además, remarcó la importancia de sostener las costumbres y valorar las raíces de cada comunidad.
“No olvidemos nuestras costumbres, no olvidemos nuestros lugares” “No olvidemos nuestras costumbres, no olvidemos nuestros lugares”
La noche cerró con la actuación de Samira Cumbia, que puso música al final de una jornada muy especial para los estudiantes de Rinconada y para toda la comunidad.
Dónde queda Rinconada y qué comunidades la integran
El departamento de Rinconada está ubicado en la región de la Puna jujeña y tiene como cabecera a la localidad del mismo nombre. El departamento Rinconada cuenta con comunidades como Casa Colorada, Rinconada, Santo Domingo, Pan de Azúcar, Carahuasi, Pozuelo, Ciénego Grande, Lagunilla de Pozuelo, Pucará y Laguna Larga. Entre sus localidades y parajes con lugares magicos se encuentran Nuevo Pirquitas, Lagunillas del Farallón, Loma Blanca, Coyaguaima, Orosmayo, Liviara y otros puntos rurales, que forman parte de la identidad territorial de este departamento puneño.
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