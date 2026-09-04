viernes 04 de septiembre de 2026
4 de septiembre de 2026 - 21:08
en vivo Jujuy.

FNE 2026: viví el minuto a minuto de la elección de la Representante de Palpalá

Con transmisión de Canal 4 en exclusiva para sus clientes y abonados, Palpalá elige a su Representante para la FNE 2026.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Elección de la Representante de Palpalá para la FNE 2026

Elección de la Representante de Palpalá para la FNE 2026

EN VIVO

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) continúa con sus elecciones departamentales y este viernes es el turno de Palpalá. Canal 4 lleva la fiesta de los chicos con una transmisión exclusiva para sus clientes y abonados con 11 candidatas representan a distintos establecimientos educativos del departamento . La actual representante departamental es Angelina Armella.

Comenzó la pasada de las candidatas en Palpalá

Las jóvenes que buscan convertirse en la nueva representante de Palpalá ya comenzaron su pasada ante el público y el jurado. Entre aplausos, nervios y el acompañamiento de las hinchadas, la ciudad siderúrgica vive una de las noches más esperadas de la FNE 2026.

Las hinchadas le ponen color

La elección de la representante de Palpalá ya se vive con toda la energía de las hinchadas, que acompañan a las candidatas con banderas, cantos y mucha emoción. Una noche cargada de alegría, nervios y el clásico aliento de los colegios, que hacen sentir su apoyo desde las tribunas.

Baile y ritmo

La elección de la representante de Palpalá tuvo ritmo, color y mucha energía con las presentaciones de baile de los estudiantes. Entre coreografías, música y el aliento de las hinchadas, los jóvenes fueron protagonistas de una noche especial en el marco de la FNE 2026.

Comenzó la Elección de la Representante de Palpalá

Con la presentación de los jurados, comenzó la elección de la joven que representará a Palpalá en la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026. La representante de la ciudad siderúrgica participará de la Elección Provincial, prevista para el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural. Una noche especial para Palpalá, que ya vive de lleno la FNE 2026.

Elección de la Representante de Palpalá para la FNE 2026

Elección de la Representante de Palpalá para la FNE 2026

La Representante

La joven que resulte elegida como representante de Palpalá durante la noche de este viernes, continuará su camino hacia la Elección Provincial de la FNE 2026, prevista para el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural.

Las candidatas

  • Catalina Orellano Arias – FASTA San Alberto Magno
  • Bianca Zúñiga – EET N.º 1 General Savio
  • Ivana Guebara – Comercial N.º 2 Manuel Belgrano
  • Victoria Dietz – Colegio N.º 1 Domingo Faustino Sarmiento
  • Yanay Loza – Agrotécnica N.º 1 El Brete
  • Giovanna Fuste – Escuela Rural N.º 2 de Las Escaleras
  • Pía Alvarado Mansilla – Colegio Modelo Palpalá
  • Bárbara Escalada – Secundario de Artes N.º 53
  • Pilar Rodríguez Valdez – Colegio Sagrado Corazón
  • Fiorella Rodríguez – Secundario N.º 5
  • Morena Navarro – Bachillerato N.º 22

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