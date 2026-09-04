FNE 2026: viví el minuto a minuto de la elección de la Representante de Palpalá

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) continúa con sus elecciones departamentales y este viernes es el turno de Palpalá. Canal 4 lleva la fiesta de los chicos con una transmisión exclusiva para sus clientes y abonados con 11 candidatas representan a distintos establecimientos educativos del departamento . La actual representante departamental es Angelina Armella.
Comenzó la pasada de las candidatas en Palpalá
Las jóvenes que buscan convertirse en la nueva representante de Palpalá ya comenzaron su pasada ante el público y el jurado. Entre aplausos, nervios y el acompañamiento de las hinchadas, la ciudad siderúrgica vive una de las noches más esperadas de la FNE 2026.